Новая полностью российская ракета впервые отправила "Союз" к МКС

Россия впервые вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" с помощью ракеты, оснащенной российской цифровой системой управления. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции (МКС) в 6:38 мск, отделение всех трех ступеней прошло штатно, "Союз МС-14" выведен на околоземную орбиту, сообщил Центр управления полетами в четверг, 22 августа.
До сих пор российские транспортные корабли выводились в космос с помощью ракеты "Союз-ФГ", которая оснащена устаревшей аналоговой системой управления производства украинского "Объединения Коммунар". С 2020 года российские пилотируемые корабли будут выводиться в космос только с помощью российских ракет "Союз-2.1а".
Робот Fedor на выставке в ВДНХ
Робот Fedor
На борту корабля "Союз МС-14" находится один член экипажа - человекоподобный робот Fedor, который станет первым российским андроидным механизмом на МКС. При старте Fedor произнес: "Поехали!" - фразу, которую сказал первый космонавт Земли Юрий Гагарин в начале полета, сообщает "Интерфакс".
Затем Fedor комментировал процесс выведения ТПК на орбиту, озвучивая различную телеметрическую информацию, в том числе об испытываемых перегрузках. Робот пробудет на МКС две недели. По словам представителя "Роскосмоса", он будет выполнять манипуляции с различными инструментами "от отвертки до огнетушителя".
В будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. Его планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.
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Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина