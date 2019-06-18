 Новая мэрия Мадрида отказывается от наследия левых популистов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.06.2019

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Европа

Новая мэрия Мадрида отказывается от наследия левых популистов

Власти столицы Испании, представленные альянсом консерваторов и либералов, отменили запреты и ограничения, которые были введены левыми популистами, правившими городом с 2015 года.

Мэрия Мадрида в период, когда городом управляли левые популисты

Мэрия Мадрида в период, когда городом управляли левые популисты, симпатизирующие беженцам

Мэрия Мадрида опубликовала в понедельник, 17 июня, документ с перечислением 80 мер, направленных, как отмечается, на "нормализацию ситуации в столице". Альянс либеральных "Граждан" и консервативной Народной партии (НП), пришедший к власти в Мадриде в результате муниципальных выборов 26 мая, сменил партию Ahora Madrid ("Теперь Мадрид") - местное отделение левопопулисткой Podemos ("Мы можем"), - которая правила с 2015 года.

Смена власти произошла, как свидетельствуют опросы мадридского Центра социологических исследований, на волне недовольства жителей "идеологически ангажированной политикой". Правление левых популистов, по данным центра, негативно сказалось на состоянии столицы в целом: на деловой активности, качестве жизни населения и экологической обстановке.

Центр Мадрида открывается для автотранспорта

Первая мера новой администрации - открытие сквозного проезда по центральной магистрали Мадрида - проспекту Гран-Виа. Он был закрыт для личного автотранспорта в ноябре 2018 года, как и весь центр столицы, под предлогом борьбы за чистоту воздуха. Однако эта мера, по данным муниципальной службы, наблюдающей за состоянием окружающей среды, привела лишь к ухудшению экологической обстановки. Воздух загрязняли тысячи автомобилей, простаивая в пробках в попытках проехать по периметру центральной части города.

Новый мэр Мадрида, представитель Народной партии Хосе Луис Мартинес Алмейда

Новый мэр Мадрида, представитель Народной партии Хосе Луис Мартинес Алмейда

Нынешняя администрация намерена уделять должное внимание экологии, пообещал DW Давид Мерино, представитель входящей в правящую коалицию либеральной партии "Граждане". Но, по его словам, делать это следует, не ограничивая свободы передвижения жителей.

Так, для проезда через центр планируется построить тоннель под Гран-Виа. Будет увеличена сеть подземных стоянок - чтобы улучшить пропускную способность улиц. Но главное, предстоит перевести на газ котельные, которые работают на угле. Намерена мэрия стимулировать и приобретение жителями электромобилей.

Частные квартиры в Мадриде станут опять доступными для туристов

Ликвидируется запрет и на краткосрочную аренду туристами частных квартир, снимаемых через Airbnb и другие онлайн-площадки. На это обратил внимание в беседе с DW представитель Конфедерации предпринимателей Мадрида (КПМ) Хуан Гарсиа Вега. "Туристические квартиры", расположенные, как правило, в центре города, особо популярны у россиян, поскольку обходятся дешевле гостиниц.

Одна из туристических улиц в центре Мадрида

Одна из туристических улиц в центре Мадрида

Запрет на них был наложен мэрией весной 2019 года под предлогом борьбы с шумом и нехваткой жилья в наем для коренных мадридцев. Отмена подобного ограничения, а также снятие запрета на проезд, должны, по мнению представителя КПМ, оживить деловую жизнь города.

Многие магазины и рестораны в центре столицы, продолжает Гарсиа Вега, вновь обретут своих клиентов. Ведь в последнее время из-за транспортных запретов они лишились более четверти посетителей. Положительно, по его выражению, должно сказаться на деловой жизни и существенное снижение налогов, обещанное новой администрацией. При этом проблема жилья будет решаться за счет строительства микрорайонов на севере и юго-востоке столицы, которое прежние власти города постоянно откладывали.

Вернуть детям мадридцев праздник

Новая мэрия, по словам еще одного собеседника DW - Луиса Альберто Парра из входящей в правящий альянс консервативной Народной партии, намерена возродить традиции главного праздника испанской детворы - Дня поклонения волхвов. Именно в этот день - 6 января - испанцы дарят подарки своим детям. А по улицам под звуки рождественских песнопений проходят красочные шествия - одетые в роскошные восточные одежды волхвы и их многочисленная свита осыпают собравшуюся детвору карамелью.

Туристический автобус в центре Мадрида

В центре Мадрида

Правившие Мадридом до недавнего времени левые популисты, по их же признанию, попытались "революционизировать" этот праздник. Роль волхвов часто стали исполнять активистки феминистских организаций с протестными призывами на майках - для того, чтобы дети, как они выражались, приучались к равноправию полов.

В шествиях под своими лозунгами стали участвовать и антиглобалисты, и ЛГБТ-активисты, и защитники живой природы. Последние, к примеру, добились запрета появления волхвов на верблюдах и лошадях. Животных, некогда вызывавших восторг детворы, заменили тракторами. Дети же, приходившие поглазеть на подобное зрелище, как неоднократно писала столичная пресса, часто лишь пугались и плакали.

Навести чистоту и порядок в испанской столице

Новые власти, по утверждению представителя "Граждан" Давида Мерино, также отменяют директиву, запрещающую столичной полиции пресекать незаконную уличную торговлю. Эта директива была принята из солидарности прежней мэрии с нелегальными иммигрантами из Африки. Ведь торговлей контрафактными товарами занимаются именно они, напомнил собеседник DW. И эта торговля, наносящая значительный урон легальной коммерции, буквально захлестнула Мадрид, как и захват бездомными иностранцами чужого жилья.

Нелегальная торговля в центре испанской столицы

Нелегальная торговля в центре испанской столицы

Подобную безрадостную картину в городе, по мнению газеты АВС, ссылающейся на правоохранительные органы, усугубляют участившиеся карманные и квартирные кражи. Значительный рост правонарушений объясняется, в частности, тем, что прежняя мэрия резко сократила число полицейских, добавил Давид Мерино.

Контекст

Иностранные туристы чаще всего становятся жертвами карманников в крупнейших городах Испании - Мадриде и Барселоне. DW разбиралась, как орудуют воры, и можно ли от них уберечься. (15.01.2019)

Ограничение движение транспорта в центре Мадрида - одна из мер городских властей по борьбе с загрязнением воздуха. Но в борьбе за экологию властям мешает их собственный популизм. (08.01.2019)

Мэрия Мадрида решила переименовать улицы, названные в честь деятелей режима Франко. Эта мера вызвала полемику в обществе. DW разбиралась в причинах споров. (10.05.2017)

Сокращению подверглись в последние годы и службы уборки улиц, напомнил собеседник DW. По мнению бывшего мэра Мануэлы Кармены, "сознательные граждане" обязаны были сами следить за чистотой улиц. Сама 75-летняя теперь уже экс-градоначальница показывала им в этом пример.

По дороге на работу Кармена останавливала служебный лимузин и лично собирала окурки с тротуара. Но мадридцы следовать ее примеру не спешили, а посему уборка улиц стала для испанской столицы одной из главных проблем. Ее, как и проблему безопасности в городе, предстоит решить новой администрации, резюмировал представитель "Граждан".

Что же касается отстраненных от руководства мэрией левых популистов, то они предвещают - из-за открытия движения по центру Мадрида - экологическую катастрофу столице. А контролируемая ими неправительственная организация "Экологическое действие", как сообщает газета El Pais, даже грозило обжаловать это решение в инстанциях Евросоюза.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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