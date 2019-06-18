Новая мэрия Мадрида отказывается от наследия левых популистов

Власти столицы Испании, представленные альянсом консерваторов и либералов, отменили запреты и ограничения, которые были введены левыми популистами, правившими городом с 2015 года.
Мэрия Мадрида опубликовала в понедельник, 17 июня, документ с перечислением 80 мер, направленных, как отмечается, на "нормализацию ситуации в столице". Альянс либеральных "Граждан" и консервативной Народной партии (НП), пришедший к власти в Мадриде в результате муниципальных выборов 26 мая, сменил партию Ahora Madrid ("Теперь Мадрид") - местное отделение левопопулисткой Podemos ("Мы можем"), - которая правила с 2015 года.
Смена власти произошла, как свидетельствуют опросы мадридского Центра социологических исследований, на волне недовольства жителей "идеологически ангажированной политикой". Правление левых популистов, по данным центра, негативно сказалось на состоянии столицы в целом: на деловой активности, качестве жизни населения и экологической обстановке.
Центр Мадрида открывается для автотранспорта
Первая мера новой администрации - открытие сквозного проезда по центральной магистрали Мадрида - проспекту Гран-Виа. Он был закрыт для личного автотранспорта в ноябре 2018 года, как и весь центр столицы, под предлогом борьбы за чистоту воздуха. Однако эта мера, по данным муниципальной службы, наблюдающей за состоянием окружающей среды, привела лишь к ухудшению экологической обстановки. Воздух загрязняли тысячи автомобилей, простаивая в пробках в попытках проехать по периметру центральной части города.
Нынешняя администрация намерена уделять должное внимание экологии, пообещал DW Давид Мерино, представитель входящей в правящую коалицию либеральной партии "Граждане". Но, по его словам, делать это следует, не ограничивая свободы передвижения жителей.
Так, для проезда через центр планируется построить тоннель под Гран-Виа. Будет увеличена сеть подземных стоянок - чтобы улучшить пропускную способность улиц. Но главное, предстоит перевести на газ котельные, которые работают на угле. Намерена мэрия стимулировать и приобретение жителями электромобилей.
Частные квартиры в Мадриде станут опять доступными для туристов
Ликвидируется запрет и на краткосрочную аренду туристами частных квартир, снимаемых через Airbnb и другие онлайн-площадки. На это обратил внимание в беседе с DW представитель Конфедерации предпринимателей Мадрида (КПМ) Хуан Гарсиа Вега. "Туристические квартиры", расположенные, как правило, в центре города, особо популярны у россиян, поскольку обходятся дешевле гостиниц.
Запрет на них был наложен мэрией весной 2019 года под предлогом борьбы с шумом и нехваткой жилья в наем для коренных мадридцев. Отмена подобного ограничения, а также снятие запрета на проезд, должны, по мнению представителя КПМ, оживить деловую жизнь города.
Многие магазины и рестораны в центре столицы, продолжает Гарсиа Вега, вновь обретут своих клиентов. Ведь в последнее время из-за транспортных запретов они лишились более четверти посетителей. Положительно, по его выражению, должно сказаться на деловой жизни и существенное снижение налогов, обещанное новой администрацией. При этом проблема жилья будет решаться за счет строительства микрорайонов на севере и юго-востоке столицы, которое прежние власти города постоянно откладывали.
Вернуть детям мадридцев праздник
Новая мэрия, по словам еще одного собеседника DW - Луиса Альберто Парра из входящей в правящий альянс консервативной Народной партии, намерена возродить традиции главного праздника испанской детворы - Дня поклонения волхвов. Именно в этот день - 6 января - испанцы дарят подарки своим детям. А по улицам под звуки рождественских песнопений проходят красочные шествия - одетые в роскошные восточные одежды волхвы и их многочисленная свита осыпают собравшуюся детвору карамелью.
Правившие Мадридом до недавнего времени левые популисты, по их же признанию, попытались "революционизировать" этот праздник. Роль волхвов часто стали исполнять активистки феминистских организаций с протестными призывами на майках - для того, чтобы дети, как они выражались, приучались к равноправию полов.
В шествиях под своими лозунгами стали участвовать и антиглобалисты, и ЛГБТ-активисты, и защитники живой природы. Последние, к примеру, добились запрета появления волхвов на верблюдах и лошадях. Животных, некогда вызывавших восторг детворы, заменили тракторами. Дети же, приходившие поглазеть на подобное зрелище, как неоднократно писала столичная пресса, часто лишь пугались и плакали.
Навести чистоту и порядок в испанской столице
Новые власти, по утверждению представителя "Граждан" Давида Мерино, также отменяют директиву, запрещающую столичной полиции пресекать незаконную уличную торговлю. Эта директива была принята из солидарности прежней мэрии с нелегальными иммигрантами из Африки. Ведь торговлей контрафактными товарами занимаются именно они, напомнил собеседник DW. И эта торговля, наносящая значительный урон легальной коммерции, буквально захлестнула Мадрид, как и захват бездомными иностранцами чужого жилья.
Подобную безрадостную картину в городе, по мнению газеты АВС, ссылающейся на правоохранительные органы, усугубляют участившиеся карманные и квартирные кражи. Значительный рост правонарушений объясняется, в частности, тем, что прежняя мэрия резко сократила число полицейских, добавил Давид Мерино.
Сокращению подверглись в последние годы и службы уборки улиц, напомнил собеседник DW. По мнению бывшего мэра Мануэлы Кармены, "сознательные граждане" обязаны были сами следить за чистотой улиц. Сама 75-летняя теперь уже экс-градоначальница показывала им в этом пример.
По дороге на работу Кармена останавливала служебный лимузин и лично собирала окурки с тротуара. Но мадридцы следовать ее примеру не спешили, а посему уборка улиц стала для испанской столицы одной из главных проблем. Ее, как и проблему безопасности в городе, предстоит решить новой администрации, резюмировал представитель "Граждан".
Что же касается отстраненных от руководства мэрией левых популистов, то они предвещают - из-за открытия движения по центру Мадрида - экологическую катастрофу столице. А контролируемая ими неправительственная организация "Экологическое действие", как сообщает газета El Pais, даже грозило обжаловать это решение в инстанциях Евросоюза.
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