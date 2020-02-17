 Новая миссия ЕС будет контролировать оружейное эмбарго в Ливии | Новости из Германии о Европе | DW | 17.02.2020

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Европа

Новая миссия ЕС будет контролировать оружейное эмбарго в Ливии

Корабли ЕС будут патрулировать восточную часть Средиземного моря, чтобы пресечь доставку оружия в Ливию. Принципиальное решение об этом приняли главы МИД стран Евросоюза.

Участник гражданской войны в Ливии с пулеметом

Участник гражданской войны в Ливии с пулеметом

Евросоюз намерен направить в Средиземное море новую миссию, чтобы контролировать соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе приняли принципиальное решение об этом, детали операции еще предстоит проработать, заявил в понедельник, 17 февраля, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Контекст

Ангела Меркель перехватила внешнеполитическую инициативу. Саммит в Берлине должен стать первым шагом к прекращению гражданской войны в Ливии. (19.01.2020)

Пригласив главных действующих лиц ливийского конфликта на конференцию в Берлин, Германия взяла на себя большую ответственность за будущее Ливии, пишет обозреватель FAZ Йоханнес Ляйтхойзер. (20.01.2020)

Берлинская конференция по Ливии стала успехом немецкой дипломатии. При этом обычно Германия старается не афишировать свои действия и, играя роль посредника, оставаться в тени. (21.01.2020)

По его словам, "военно-морской компонент" этой миссии должен будет сосредоточиться на маршрутах тех, кто доставляет в Ливию вооружения, то есть на восточной части Средиземного моря. Участие военных кораблей - наряду с наблюдением с воздуха через спутники - необходимо, чтобы получать полную картину происходящего, уточнил Хайко Мас.

По данным австрийского министра иностранных дел Александера Шалленберга, прежняя миссия ЕС у берегов Ливии "София" должна быть полностью прекращена. Она была организована для борьбы с преступными группировками, которые организуют доставку мигрантов в Европу, и спасения беженцев. Однако поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, с мая 2019 года наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" производилось лишь с воздуха.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подчеркнул, что новая миссия не будет новым вариантом "Софии".

Участники конференции по Ливии, прошедшей в Берлине в январе, договорились о запрете на поставки оружия противоборствующим сторонам и о механизме контроля за прекращением огня в североафриканской стране. Однако, по информации ООН, эти решения нарушаются.

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    Автор: Андрей Гурков


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