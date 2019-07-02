Новая магистратура для тех, кто хочет быть на "ты" с немцами

Ни сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Германией, ни пандемия коронавируса, охватившая все страны, не смогли помешатьновой программе "Germanica: история и современность", которую на протяжении последних трех лет готовили в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", начать набор студентов.

Как зародилась программа

"Germanica" в названии - совсем не случайно, потому что программа охватывает немецкоязычный регион: Германию, Австрию и Швейцарию. Преподавание будет осуществляться на немецком и русском языках. "Учебные курсы, которые будут вестись полностью на немецком языке, составят примерно 40 процентов, однако наличие значительной немецкоязычной составляющей предполагается во всех курсах программы. В рамках научно-исследовательского семинара и других курсов предусмотрена возможность проведения встреч с экспертами и мастер-классов на немецком языке. Кроме того, с немецким языком будут тесно связаны предлагаемые студентам возможности для прохождения практики", - поясняет ее академический руководитель Петр Резвых.

Идея создания такой "немецкой" программы витала в воздухе давно. "Три года назад на Факультете гуманитарных наук по инициативе его тогдашнего декана Алексея Руткевича был создан блок новых междисциплинарных учебных курсов, посвященных истории и культуре различных европейских языковых регионов. В их числе был и трехгодичный курс "Германские исследования", в создании и реализации которого участвовали историки, философы, культурологи, филологи-германисты, - вспоминает Петр Резвых. - Интерес к немецкоязычной истории и культуре среди студентов самых разных гуманитарных специальностей оказался очень высок: курс стал одним из самых популярных. Тогда-то, наверное, общие размышления о том, что давняя традиция российско-немецких культурных связей является благодатной почвой для образовательных инициатив, сгустились в идею создания специальной образовательной программы. Летом 2018 года новый декан Факультета гуманитарных наук Михаил Бойцов предложил мне возглавить рабочую группу по подготовке концепции такой программы. Целый год мы с коллегами обдумывали и обсуждали ее общую идеологию, структуру, состав и содержание курсов, вели переговоры с преподавателями. Это был захватывающий процесс. Перебирали варианты, спорили, консультировались".

Пётр Резвых - академический руководитель программы

Найти баланс

Главная проблема, которая встала перед организаторами программы на стадии подготовки, - обеспечить четкую специализацию, но при этом не привязывать программу к одной дисциплине.

Как отмечает ее академический руководитель Петр Резвых, таких комплексных программ в России мало. "Для нас было очень важно сохранить междисциплинарный подход, но чтобы при этом не было обо всем и не о чем. Мы хотим обеспечить правильный баланс между историей и современностью. Много было споров о том, как согласовать широту охвата и глубину знаний, но мы старались найти баланс", - подчеркивает Петр Резвых. Программа проходит по направлению "Зарубежное регионоведение". "Большинство аналогичных программ в российских вузах ориентируется на политологию и экономику, а мы уверены, что невозможно понять современную Германию, не зная немецкой философии, истории страны, поэтому перед нами стоит задача расширить круг изучаемых вопросов", - подчеркивает Петр Резвых.

Конкурсный отбор студентов

Горячая пора по отбору студентов придется на лето 2020 года. Зачисление проводится на основе конкурсного отбора. Знакомство с первыми потенциальными студентами состоялось в рамках Олимпиады, которую провели в ВШЭ. Второй поток желающих участвовал в рамках программы раннего приглашения к зачислению. Петр Резвых подчеркивает, что студенты, стремящиеся поступить на программу, следят за актуальной ситуацией и, как правило, уже имеют четкую специализацию, будь то филология, политология или экономика. "К нам придут ребята с разным багажом, - говорит руководитель программы. - В этом, конечно, есть определенная сложность. Мы будет готовить не германистов и не международников. Наши выпускники могут стать проводниками, медиаторами между Россией и Германией".

На магистерской программе выделено 22 места, два из которых предусмотрены для иностранных студентов. К академическому руководителю программы уже поступил запрос и из Германии. Студент с дипломом бакалавра из Франкфурта-на-Майне хотел бы продолжить обучение в магистратуре в Москве.

В связи с эпидемиологической обстановкой возобновились дискуссии о том, а не сделать ли программу полностью на дистанционном обучении. "Мы, конечно, учтем опыт карантина, но для нас важно, чтобы у студентов был опыт личного общения. Поэтому программа будет выстроена с учетом двух компонент", - говорит Петр Резвых.

С дипломом бакалавра студент может сделать выбор и в пользу магистратуры в немецком вузе. "Если студент едет в Германию, Австрию или Швейцарию, то он приобретает многие навыки самостоятельно. К нам приходят люди, которым нужна ориентация", - уверен ее руководитель.

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