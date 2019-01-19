 Новая культурная столица Европы из Италии представила программу для туристов | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2019

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Европа

Новая культурная столица Европы из Италии представила программу для туристов

В течение 48 недель в Матеро пройдет несколько сотен культурных мероприятий.

Матера

Матера

Причисленный ко Всемирному наследию ЮНЕСКО и разделяющий с болгарским Пловдивом звание культурной столицы Европы город Матера в Италии представил вечером в субботу, 19 января, напряженную культурную программу. Рассчитанная на 48 недель, она включает многочисленные выставки, концерты, конкурсы и прочие мероприятия - в общей сложности несколько сотен.

Принявший участие в торжествах премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о большой ответственности Матеры, которая первым из южно-итальянских городов стал культурной столицей Европы.

Матера, которая насчитывает около 60 тысяч жителей, причислена к Всемирному наследию ЮНЕСКО в 1993 году - старая часть города выдолблена в скале, поэтому его называют "западным Иерусалимом". После Алеппо в Сирии и Иерихона на Западном берегу реки Иордан Матера считается древнейшим городом мира.

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  • Половдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Пловдив - второй по величине город Болгарии и один из самых древних в Европе. Древнегреческий писатель Лукиан еще во II веке с восторгом писал о нем. Пловдив богат и культурными традициями. В 1882 году здесь был открыт первый в Болгарии профессиональный театр. Сегодня здесь несколько театров, музеев и художественных галерей, проходят фестивали камерной музыки и фольклора.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Уже в I веке н.э. Пловдив стал важным опорным пунктом Римской империи. Тут проходила военная дорога, связывавшая Балканы с Западной и Центральной Европой. Сохранились развалины древнеримских построек - в частности, амфитеатра, вмещавшего до семи тысяч зрителей. Сегодня здесь показывают спектакли, проходят фестивали под открытым небом.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Пловдив издревле привлекал завоевателей. Его захватывали римляне и гунны, киевский князь Святослав и печенеги... С середины XIV века он в течении пяти столетий был частью Османской империи. Главный мусульманский храм Пловдива с древнейших времен - мечеть Джумая. Она и сегодня остается действующей.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Одно из самых известных зданий Пловдива - бывший жилой дом купца Куюмджиева, построенный в 1847 году. В нем сейчас расположен этнографический музей. Основанием дому служит старая крепостная стена. Декорирован он деревянными панелями и резными арками. Экспозиция музея очень богата: от старинных икон до предметов быта, от национальных костюмов до ковров и музыкальных инструментов.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    В Старом городе семья богатого армянского купца Хиндлияна построила в середине XIX века дом с большим внутренним двором, В этом доме с 1974 года, после его реставрации, открыт музей. Это - столовая.

  • Пловдив - культурная столица Европа

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Но Пловдив знаменит не только своими древностями. Это очень молодой город. Треть его почти полумилионного населения - моложе 30 лет. Здесь несколько университетов, академия музыки, танца и изящных искусств. На улицах старого города - множество подобных скульптур (фото). С ними очень любят фотографироваться туристы и местная молодежь.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Квартал Капана к северу от мечети Джумия особенно популярен среди местной молодежи и туристов. Здесь расположено множество кафе, баров, клубов. И оригинальные граффити, выполненные пловдивскими студентами.

  • Пловдив - культурная столица Европы

    Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

    Приезжайте в Пловдив - не пожалеете!

    Автор: Ефим Шуман


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05:12 мин

Пльзень - культурная столицы Европы 2015

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Портрет Пловдива - культурной столицы Европы 2019 года

Одной из культурных столиц Европы 2019 года стал болгарский город Пловдив - один из древнейших на континенте. Но интересен и знаменит он не только своими древностями. (11.01.2019)  

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