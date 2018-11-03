 Новая Каледония проводит референдум о независимости от Франции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2018

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Мир

Новая Каледония проводит референдум о независимости от Франции

Согласно опросам, от 60 до 69 процентов жителей Новой Каледонии не хотят отделяться от Франции. Противники независимости, помимо прочего, опасаются усиления Китая в регионе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Новой Каледонии (май 2018 г.)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Новой Каледонии (май 2018 г.)

В Новой Каледонии, французском административно-территориальном образовании, расположенном в Тихом океане, в воскресенье, 4 ноября, начался референдум о независимости от Парижа. Жители Новой Каледонии, в которой проживает около 270 тысяч человек, должны решить, хотят ли они получить "полные суверенитет и независимость".

Контекст

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Решение главы французского МВД об усилении безопасности принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге. (28.10.2018)

Избирательные участки закроются в 18 часов местного времени (10:00 мск). Еще через два часа будут объявлены результаты голосования.

Опросы показывают, что от 60 до 69 процентов населения намерены проголосовать против независимости. Коренные жители, в основном высказывающиеся за отделение островов, составляют менее половины имеющих право голоса. Ряд противников полного отделения ссылаются на 1,3 миллиарда евро, которые французское правительство ежегодно выделяет Новой Каледонии. Другие опасаются увеличения влияния Китая в тихоокеанском регионе, если Франция будет там представлена менее активно.

С 1853 года группа островов принадлежит Франции, представляя собой для Парижа важную территорию с геостратегической точки зрения. Кроме того, в Новой Каледонии находятся до четверти всех мировых месторождений никеля - сырья, важного для производства электронных устройств.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW

 

 

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

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