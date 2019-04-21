"Новая ИРА" взяла ответственность за убийство журналистки в Северной Ирландии

Организация "Новая Ирландская республиканская армия" ("Новая ИРА") взяла на себя ответственность за убийство журналистки Лайры Макки в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Соответствующее заявление было напечатано во вторник, 23 апреля, в издании The Irish News.

"Во время нападения на врага Лайра Макки была трагически убита в то время, когда она стояла рядом с вражескими силами", - говорится в заявлении, в котором приносятся "полные и искренние" извинения партнеру, семье и друзьям журналистки.

Лайра Макки была застрелена в четверг во время беспорядков, произошедших в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году. По сообщению полиции, участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На кадрах с места событий видны горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры и хорошо вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

В связи с убийством полиция задержала двух мужчин 18 и 19 лет, позднее они были отпущены без предъявления обвинения.

На фоне переговоров о "Брекзите" усиливаются опасения по поводу того, что введение пограничного контроля между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая остается членом Евросоюза, раскрутит новую спираль насилия в Ольстере, где не спадает напряженность между националистами-католиками, стремящимися воссоединиться с Ирландией, и протестантами-юнионистами, желающими оставаться в составе Великобритании.

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