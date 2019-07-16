Новая глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен - путь из Берлина в Брюссель

Урсула фон дер Ляйен избрана новой главой Еврокомиссии. Как она проявила себя на политической сцене в Берлине, пройдя путь от министра здравоохранения до главы оборонного ведомства?
Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) родилась в окрестностях Брюсселя. Теперь, спустя почти 60 лет, ей как политику вновь придется вернуться в столицу Бельгии и всего Европейского Союза. В Брюсселе 2 июля кандидатуру министра обороны ФРГ выдвинули на пост главы Еврокомиссии, и спустя две недели, 16 июля, Европарламент утвердил ее.
Урсула Фон дер Ляйен - из немецкой Христианско-демократической партии (ХДС), которую когда-то привела в большую политику канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и которую даже рассматривали одно время как преемницу Меркель, станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.
Первые 13 лет своей жизни Урсула фон дер Ляйен провела в Брюсселе. Ее отец, который позже был премьер-министром Нижней Саксонии, Эрнст Альбрехт (Ernst Albrecht), занимал руководящие посты сначала в Европейском объединении угля и стали, а затем и в Европейском экономическом сообществе, то есть в структурах, на основе которых впоследствии был создан Европейский Союз. Поэтому фон дер Ляйен, в отличие от многих других берлинских политиков, свободно владеет английским и французским языками и уверенно чувствует себя на международной политической сцене.
Министр по делам семьи, здравоохранения, обороны
В правительствах, возглавляемых Меркель, фон дер Ляйен занимала различные министерские посты. Так, с 2005 по 2009 годы мать семерых детей была министром по делам семьи. Своим решительным подходом к делу она посылала четкие сигналы берлинской политической элите и зачастую подвергалась критике. К примеру, фон дер Ляйен запустила процесс выплаты пособий на детей и требовала на федеральном уровне усилить финансирование детских воспитательных учреждений.
В 2009 году во втором правительстве Меркель дипломированный врач фон дер Ляйен стала министром здравоохранения. А спустя 4 года, в декабре 2013-го, она возглавила министерство обороны. Кресло главы военного ведомства ей удалось сохранить за собой и в 2017 году после сложных переговоров по итогам выборов в бундестаг о формировании правящей коалиции, в которую вошли представители блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.
Пожалуй, никому из ее 17 предшественников-мужчин не удалось удержаться в кресле министра обороны в течение 6 лет. До того как амбициозная фон дер Ляйен возглавила оборонное ведомство, ее политическая карьера протекала гладко. Она всегда была лояльна к Меркель, а канцлер видела в ней свою опору как в кабинете министров, так и на партийных съездах ХДС.
Победы и поражения фон дер Ляйен на посту министра обороны
На посту главы министерства обороны перед Урсулой фон дер Ляйен стояло множество непростых задач. Бундесвер остро нуждался в современных вооружениях, профессиональном планировании и новых квалифицированных кадрах. Новый министр начала требовать увеличения расходов на оборону. И ей удалось изменить курс правительства на сокращение бюджета бундесвера и добиться увеличения численности армии - впервые с момента воссоединения Германии. Она упразднила квоту в 185 тысяч военнослужащих, добилась того, что оборонная политика стала частью внешней политики Германии. Эти изменения отвечали требованиям времени: бундесвер к тому моменту уже был вовлечен в борьбу, которую международное сообщество вело против террористов "Исламского государства" (ИГ).
"Мы вышли из той фазы, когда на проблемы бундесвера государство не обращало внимания", - заявила фон дер Ляйен в 2017 году. И назвала два, на ее взгляд, важных изменения, которые произошли за это время в сфере обороны. "Ситуация в сфере безопасности изменилась настолько, что бундесвер столкнулся с множеством задач: от операций в Сирии, Ираке, Мали и миссии в Средиземном море до помощи беженцам и охраны восточных границ. И одновременно с этим нам удалось в корне изменить ситуацию с финансированием, вооружениями и кадрами", - подводила итог своей деятельности Урсула фон дер Ляйен.
Но ее пребывание на посту главы министерства обороны несколько запятнало ее до того безупречную политическую репутацию. Виной тому кадровые решения, которые она принимала, и скандалы вокруг ее ведомства. Реализация многих важных проектов по перевооружению бундесвера замедлилась. В рядах военнослужащих были выявлены правые экстремисты, и факты дедовщины. Министр фон дер Ляйен намного сильнее, чем ее предшественники, дистанцировалась от армии и во многом утратила доверие со стороны своих подчиненных. К этому добавились и другие ее промахи, например незапланированные гигантские расходы на ремонт учебного парусника германских ВМС "Горх Фок" или заключение одним из доверенных лиц министра супердорогих контрактов по оказанию консалтинговых услуг бундесверу.
Преимущества фон дер Ляйен как кандидата на пост главы Еврокомиссии
Несмотря на все это, у Урсулы фон дер Ляйен есть множество преимуществ как главы Еврокомиссии. Кроме знания языков и внутриполитической кухни Евросоюза, она успешно занималась вопросом создания Европейского оборонного союза.
"Европейская армия, как долгосрочная цель, и НАТО - это две стороны одной медали. Важно, чтобы европейцы стали крепкой опорой НАТО не только для того, чтобы сохранить доверие к альянсу, но и для того, чтобы голос Европы звучал уверенно", - говорила фон дер Ляйен.
В 2016 году фон дер Ляйен активно выступала за миссию НАТО в Эгейском море у турецкого и греческого побережья, которая поддерживала бы европейское пограничное агентство Frontex и помогала в борьбе с контрабандистами, доставляющими нелегальных мигрантов в Европу морем.
Урсула фон дер Ляйен, которую уже рассматривали как преемницу канцлера Меркель, не боится занять высокий политический пост. В 2010 году, после внезапной отставки федерального президента Кристиана Вульффа (Christian Wulff), когда нужно было быстро назвать имя человека, способного занять этот пост, она была в числе кандидатов. Теперь начинается ее карьера в Брюсселе.
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