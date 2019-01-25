"Новая газета" сообщила о вылете из Москвы в Венесуэлу большого пустого самолета

В Каракас из Москвы отправился самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу. Лайнер вместимостью 500 пассажиров вылетел в 14 часов мск в понедельник, 28 января, из аэропорта Внуково, пишет "Новая газета".

Пассажиров на борту самолета, по данным издания, не было. При этом в нем находятся сразу два экипажа, что может быть связано с планирующимся возвращением в РФ без отдыха в аэропорту прибытия, отмечает далее газета. Российские власти уже долгое время не рекомендуют гражданам страны посещать Венесуэлу, групповые туры в эту страну не продаются, пишет издание.

Российские наемники в Венесуэле?

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неуказанные источники, близкие к венесуэльской оппозиции, сообщило о вылете в Венесуэлу сотрудников частных военных компаний (ЧВК) из России, которым поручено охранять президента этой страны Николаса Мадуро, в частности оградить от возможного ареста.

Кроме того агентство процитировало лидера одного из московских отделений казаков Евгения Шабаева, заявившего, что в Венесуэлу вылетели около 400 сотрудников российских ЧВК. По его словам, группа россиян отправилась в Венесуэлу в начале прошлой недели - еще до того, как глава парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Шабаев также сообщил, что российские наемники летели в Венесуэлу с пересадкой на Кубе. При этом, как утверждает Reuters, прибывшие в Венесуэлу россияне связаны с ЧВК Вагнера.

Кризис в Венесуэле

Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Николаса Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

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