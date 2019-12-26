 ″Новая газета″ подала в суд на СК после обыска и допроса своей журналистки | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2019

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Россия

"Новая газета" подала в суд на СК после обыска и допроса своей журналистки

Редакция требует признать незаконными обыск в квартире Юлии Полухиной и ее допрос, куда не пустили адвокатов. СКР объяснил обыск и допрос спецкора "Новой газеты" расследованием дела о создании банды с участием ФСБ.

Микрофон и судейский молоток на столе

Российское издание "Новая газета" направило в Тверской суд Москвы жалобу на действия следователей в отношении своего специального корреспондента Юлии Полухиной. Эту информацию пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова подтвердила DW в пятницу, 27 декабря. В частности, редакция требует признать незаконными обыск, проведенный в московской квартире журналистки, и ее допрос, на который не пустили адвокатов.

Контекст

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Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю утром 26 декабря провели обыск в квартире журналистки. Полухину увезли на допрос. Вечером того же дня спецкор "Новой газеты" вернулась домой. Издание выразило "недоумение и крайнее возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией".

Фигуранты дела - участники ЧВК "Е.Н.О.Т. корп."

По сведениям российских СМИ, обыск и допрос проводились в рамках расследования дела о создании под руководством ряда сотрудников ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. СКР объяснил обыск тем, что в квартире могут находиться "предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность" фигурантов дела. Полухина первой сообщила об арестах участников частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп.", позднее ставших фигурантами дела.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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