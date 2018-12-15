Новая автокефальная церковь Украины получила официальное название

Православная церковь Украины - так будет официально именоваться новая автокефальная церковь, созданная на Объединительном поместном соборе в Киеве. Об этом в субботу, 15 декабря, написал на своей странице в Facebook архиепископ Евстратий (Зоря), ранее возглавлявший Информационное управление Киевского патриархата.

По его словам, "также можно использовать (аббревиатуру. - Ред.) УПЦ", не путая ее с УПЦ МП - Украинской православной церковью Московского патриархата. Первая литургия предстоятеля единой поместной автокефальной Православной церкви Украины митрополита Епифания состоится 16 декабря в 10 часов утра в Михайловском Златоверхом соборе Киева, пишет архиепископ, отныне спикер УПЦ.

Вечером того же дня на странице Вселенского патриархата в Facebook было опубликовано коммюнике, в котором приветствуется решение Объединительного собора в Киеве о создании новой автокефальной Православной церкви Украины. "Вселенский патриарх Варфоломей пригласил блаженнейшего Епифания сослужить Божественную литургию на Фанаре на великом празднике Крещения Господня (6 января. - Ред.), где он предоставит ему томос об учреждении новой сестринской автокефальной церкви", - сказано в опубликованном тексте.

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний в Киеве призвал присоединяться к УПЦ православных архиереев и мирян. "Двери нашей церкви открыты для всех", - подчеркнул он.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) исключила из своих рядов двух митрополитов, которые приняли участие в заседании объединительного собора.

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