 Новая автокефальная церковь Украины получила официальное название | Новости из Германии об Украине | DW | 16.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Новая автокефальная церковь Украины получила официальное название

Учрежденную на объединительном соборе в Киеве церковь следует именовать Православной церковью Украины. Ее предстоятель митрополит Епифаний приглашен в Стамбул для получения томоса.

Священнослужители в черных одеяниях голосуют за создание новой православной церкви в Украине

Объединительный поместный собор в Киеве

Православная церковь Украины - так будет официально именоваться новая автокефальная церковь, созданная на Объединительном поместном соборе в Киеве. Об этом в субботу, 15 декабря, написал на своей странице в Facebook архиепископ Евстратий (Зоря), ранее возглавлявший Информационное управление Киевского патриархата.

Контекст

Украинская православная церковь может получить автокефалию против воли Москвы. К чему это может привести, DW объяснил профессор Венского университета Рудольф Прокши. (14.12.2018)

Визит в Молдавию главы РЦП патриарха Кирилла перенесен на более поздний срок. DW о ситуации в церковной среде, которая сложились в стране накануне отмененной поездки патриарха. (25.10.2018)

Главой новой церкви стал митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата. (15.12.2018)

Священный Синод УПЦ МП объявил незаконным объединительный собор в Украине. Епископам, монахам и мирянам УПЦ запрещено участвовать в соборе, который пройдет 15 декабря. (07.12.2018)

Титул митрополита Киевского получил предстоятель поместной православной церкви в Украине Епифаний. Его избрали на объединительном соборе православных церквей. (15.12.2018)

По его словам, "также можно использовать (аббревиатуру. - Ред.) УПЦ", не путая ее с УПЦ МП - Украинской православной церковью Московского патриархата. Первая литургия предстоятеля единой поместной автокефальной Православной церкви Украины митрополита Епифания состоится 16 декабря в 10 часов утра в Михайловском Златоверхом соборе Киева, пишет архиепископ, отныне спикер УПЦ.

Вечером того же дня на странице Вселенского патриархата в Facebook было опубликовано коммюнике, в котором приветствуется решение Объединительного собора в Киеве о создании новой автокефальной Православной церкви Украины. "Вселенский патриарх Варфоломей пригласил блаженнейшего Епифания сослужить Божественную литургию на Фанаре на великом празднике Крещения Господня (6 января. - Ред.), где он предоставит ему томос об учреждении новой сестринской автокефальной церкви", - сказано в опубликованном тексте.

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний в Киеве призвал присоединяться к УПЦ православных архиереев и мирян. "Двери нашей церкви открыты для всех", - подчеркнул он.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) исключила из своих рядов двух митрополитов, которые приняли участие в заседании объединительного собора.

Смотрите также:

  • Софийский собор в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Новая православная церковь в Украине

    15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

  • На объединительном соборе православных церквей в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Предстоятелем стал митрополит Епифаний

    Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

  • Объединительнй собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    Собор в закрытом режиме

    В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

  • митинг около Софийского собора в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Независимая и равноправная

    Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

  • Объединительный поместный собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

    Как в Украине объединили православных

    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

    Как в Украине объединили православных

    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:11
Now live
03:11 мин

Что думают про томос в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия

Контекст

Как в Украине объединили православных

На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

Ссылки в интернете

Коммюнике Вселенского патриархата

Архиепископ Евстратий о названии новой украинской церкви

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают про томос в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия  

Афон - как Святая Гора пережила конфликт РПЦ и Константинопольского патриархата вокруг Украины  

Архимандрит Кирилл (Говорун) в "Немцова.Интервью": О ситуации с автокефалией – разрыв, но не раскол  

Также по теме

Ukraine Metropolit Epiphanius

В УПЦ КП объявили об утрате митрополитом Онуфрием своего титула 15.12.2018

Титул митрополита Киевского получил предстоятель поместной православной церкви в Украине Епифаний. Его избрали на объединительном соборе православных церквей.

Ukraine Metropolit Epiphanius

Глава автокефальной православной церкви Украины зовет присоединяться к ней 15.12.2018

Двери новой церкви открыты для всех, заявил митрополит Киевский Епифаний. Его избрали предстоятелем поместной православной церкви в Украине на объединительном соборе православных церквей.

Screenshot Kloster Heilige Mariä Himmelfahrt Pochayiv Lavra

Как Московский и Киевский патриархаты будут делить церковное имущество в Украине 08.08.2018

Кому принадлежат Киево-Печерская и Почаевская лавры в Украине, и что произойдет с важнейшими православными святынями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии?

Реклама

Самые читаемые

Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий потерял титул  

Почему президент Рахмон меняет подход к Горному Бадахшану  

Как в Украине создали поместную церковь  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно