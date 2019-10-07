 Нобелевскую премию по физике присудили за революцию в астрономии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2019

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Европа

Нобелевскую премию по физике присудили за революцию в астрономии

Лауреатами премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз и швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело из Женевского университета.

Медаль лауреата Нобелевскрй премии

Медаль лауреата Нобелевскрй премии

В Стокгольме названы имена лауреатов премии по физике. Ими стали канадско-американский физик Джеймс Пиблз из Принстонского университета, работающий в области теоретической космологии, а также швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело из Женевского университета, сообщил во вторник, 8 октября, Нобелевский комитет.

При этом половина премии досталась Джеймсу Пиблзу "за теоретические открытия в физической космологии", другая половина - Майклу Мэджору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты, вращающейвся вокруг звезды солнечного типа", после чего были открыты более 4 тысяч экзопланет, указал Нобелевский комитет.

Накануне объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследование "молекулярного механизма, регулирующего активность генов в ответ на различные уровни кислорода".

Размер премии - 9 миллионов крон

9 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии, 10 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

 

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