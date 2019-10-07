Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в космологии и революцию в астрономии

В Стокгольме названы имена лауреатов премии по физике. Ими стали канадско-американский физик Джеймс Пиблз из Принстонского университета, работающий в области теоретической космологии, а также швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело из Женевского университета, сообщил во вторник, 8 октября, Нобелевский комитет.

При этом половина премии досталась Джеймсу Пиблзу "за теоретические открытия в физической космологии", другая половина - Майклу Мэджору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты, вращающейвся вокруг звезды солнечного типа", после чего были открыты более 4 тысяч экзопланет, указал Нобелевский комитет.

Накануне объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследование "молекулярного механизма, регулирующего активность генов в ответ на различные уровни кислорода".

Нобелевскую премию по физике 2018 года разделили ученые Артур Ашкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада), награжденные за "новаторские изобретения в области лазерной физики".

Размер премии - 9 миллионов крон

9 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии, 10 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

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