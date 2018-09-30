 ″Нобелевский скандал″: Жан-Клод Арно приговорен к двум годам за изнасилование | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2018

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Европа

"Нобелевский скандал": Жан-Клод Арно приговорен к двум годам за изнасилование

Из-за скандала вокруг Арно вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году не будут. Суд признал Арно виновным в двойном изнасиловании.

Жан-Клод Арно

Жан-Клод Арно

Суд в Стокгольме в понедельник, 1 октября, приговорил известного фотографа и режиссера Жан-Клода Арно к двум годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Сторона обвинения требовала трех лет лишения свободы.

Контекст

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В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, обвинили Арно в домогательствах. По их словам, академии о его действиях было известно. Судебный приговор касается одного случая: одна из жертв домогательств заявила, что Арно дважды изнасиловал ее в 2011 году. Сам фотограф все обвинения отвергал.

В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда - через свою супругу - шведскую поэтессу и прозаика Катарину Фростенсон. Она от членства в Шведской академии отказалась.

Из-за скандала вокруг Арно жюри Шведской академии решило в этом году Нобелевскую премию по литературе не вручать.

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    Автор: Никита Баталов


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