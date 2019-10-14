 Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов

Пол Милгром и Роберт Уилсон удостоены высшей международной научной награды по экономике за "усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Пол Милгром и Роберт Уилсон

Лауреаты Нобелевской премии - 2020 по экономике Пол Милгром (слева) и Роберт Уилсон

Нобелевская премия по экономике 2020 года присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом Нобелевский комитет объявил в понедельник, 12 октября.

Милгром и Уилсон удостоены награды "Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля"  "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов", говорится на сайте Нобелевской премии. Сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателя и налогоплательщикам во всем мире, отмечается далее в сообщении.

В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью. 

Смотрите также:

  • Томас Манн

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Томас Манн

    Когда в 1929 году Томасу Манну (Thomas Mann) сообщили о присуждении ему Нобелевской премии, неожиданно для него оказалось, что поводом к награде стал не изданный недавно роман писателя "Волшебная гора", а другой. Немецкому писателю присудили Нобелевскую премию по литературе за его первый роман - "Будденброки" (написан в 1900 году).

  • Боб Дилан

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Боб Дилан

    В 2016 году Боб Дилан стал первым музыкантом, ставшим обладателем престижной награды - за вклад "в американскую песенную традицию". Он долго размышлял, как ему отнестись к неожиданным почестям. В традиционной церемонии награждения певец и музыкант участвовать отказался, слов благодарности тоже не прислал. Но через полгода все же "заехал" в Стокгольм и лично забрал свою медаль.

  • Эльфрида Елинек

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Эльфрида Елинек

    В 2004 году австрийской писательнице присудили премию за мастерство, с которым она "демонстрирует абсурдность социальных клише в современном обществе". Ввиду состояния здоровья участвовать в церемонии вручения Эльфрида Елинек (Elfriede Jelinek) не смогла. Но благодарственная речь писательницы, записанная на видео, на торжестве прозвучала.

  • Борис Пастернак

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Борис Пастернак

    После издания за рубежом романа "Доктор Живаго" и присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии - "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа", - Борис Пастернак подвергся травле на родине. Он вынужден был отказаться от премии. В 1989 году медаль нобелевского лауреата вручили в Стокгольме сыну поэта.

  • Дарио Фо

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Дарио Фо

    Итальянский драматург, режиссер, автор сценических фарсов, гротескных пьес Дарио Фо удостоился высокой награды в 1997 году. За то, что он, подобно истинному паяцу, "порицает власть и авторитет и защищает достоинство угнетенных". В ответной речи на церемонии вручения сатирик остался верен своему амплуа и устроил очередной "спектакль".

  • Уинстон Черчилль

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Уинстон Черчилль

    Называть мемуары вершиной творчества, по мнению многих, не следует. Однако "блестящее ораторство в защиту возвышенных человеческих ценностей" Уинстона Черчилля удостоилось самой высокой награды в 1953 году. К великому удивлению легендарного политического деятеля Великобритании, он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, а не за свой вклад в миротворческую деятельность.

  • Жан-Поль Сартр

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Жан-Поль Сартр

    За "пронизанное духом свободы и поисками истины творчество" лауреатом Нобелевской премии в 1964 году стал французский философ Жан-Поль Сартр. Но принять ее он отказался, заявив, что любая премия - ярмо. Спустя несколько лет писатель удивил еще раз, поинтересовавшись у членов Нобелевского комитета, можно ли ему все-таки получить 273 тысячи шведских крон…

  • Редьярд Киплинг

    Нобелевская премия по литературе: факты

    Редьярд Киплинг

    Среди лауреатов Нобелевской премии по литературе Редьярд Киплинг - самый молодой: ему был всего 41 год. В 1907 году он первым среди британских писателей удостоился высшей награды. Причем за "зрелость идей и выдающийся талант повествователя". Редьярд Киплинг прославился своей лирикой и рассказами, написанными им во время пребывания в Индии.

    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


Смотреть видео 01:19

Аукцион Sotheby’s делает ставку на интернет

Аудио- и видеофайлы по теме

Mercedes - с молотка: аукцион подержанных авто  

Также по теме

Wirtschafts-Nobelpreis - Medaille

Премию по экономике памяти Нобеля получат трое экономистов за борьбу с бедностью 14.10.2019

Награда 2019 года присуждена Абхиджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру. Решение огласила Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Verleihung Friedensnobelpreis Denis Mukwege Nadia Murad

В Осло награждены лауреаты Нобелевской премии мира за 2018 год 10.12.2018

На церемонии в Осло правозащитница Надя Мурад и врач Денис Муквеге призвали к защите прав езидов и борьбе с равнодушием. В Стокгольме наградят других нобелевских лауреатов.

Реклама

Самые читаемые

Пандемия: Twitter пометил сообщение Трампа как вводящее в заблуждение  

Протесты в Беларуси: "Марш гордости" прошел в условиях крайне жестких действий силовиков  

Глава Федеральной врачебной палаты раскрыл новые факты о путях передачи коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно