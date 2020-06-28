 Нобелевская премия мира присуждена продовольственной программе ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2020

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Мир

Нобелевская премия мира присуждена продовольственной программе ООН

Решение о присуждении премии мира 2020 года огласил Нобелевский комитет в Осло. Лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН.

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Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Награда вручена "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов".

Нобелевская премия мира в прошлые годы

В 2019 году Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии мира стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница и активистка Надя Мурад. Муквеге был удостоен награды за помощь тысячам жертв сексуального насилия, он "посвятил свою жизнь их защите", в частности, открыто критикуя власти за неспособность остановить насилие в отношении женщин. Надя Мурад Баси Таха - одна из примерно 3000 женщин из этнической группы езидов, ставших жертвами насилия со стороны террористов "Исламского государства". Мурад, которой удалось сбежать из плена, была отмечена за "необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв".

Среди номинантов премии 2021 года Навальный и Путин

На Нобелевскую премию мира 2021 года также выдвинут российский оппозиционер Алексей Навальный, выживший после отравления боевым ядом "Новичок". Заявку в Нобелевский комитет направили профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России. Среди номинантов следующего года также Владимир Путин, выдвижение которого инициировал писатель Сергей Комков.

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. В этом году жюри выбирало из 318 номинантов, среди которых были 211 человек и 107 организаций. Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Из-за пандемии заболевания COVID-19 церемония вручения наград в Стокгольмском концертном зале 10 декабря не состоится: ее заменит телевизионная церемония с включениями из нескольких стран. Нобелевскую премию мира планируют вручить лауреату в университете Осло.

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  • Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо

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    Решение норвежского комитета присудить премию мира Госсекретарю США Генри Киссинджеру и лидеру Северного Вьетнама Ле Дык Тхо в 1973 году столкнулось с жесткой критикой. Нобелевская премия должна была стать символом признания заслуг в достижении прекращения огня в ходе вьетнамской войны, однако Ле Дык Тхо отказался от ее получения. Война во Вьетнаме продолжалась еще два года.

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    Либертарианец и диктатор

    Защитник свободного рынка Милтон Фридман - один из самых спорных получателей Нобелевской премии мира по экономике. Решение комитета в 1976 году вызвало международные протесты из-за связей Фридмана с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Годом ранее Фридман действительно посетил Чили, и критики утверждают, что его идеи вдохновили режим, где применялись пытки и были убиты тысячи людей.

  • Ясир Арафат

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    Напрасные надежды

    Премия мира, которую в 1994 году разделили палестинский лидер Ясир Арафат, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и израильский министр иностранных дел Шимон Перес, должна была послужить дополнительным стимулом для мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого дальнейшие переговоры провалились, а Рабин был убит израильским националистом год спустя.

  • Ригоберта Менчу

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Жуткие мемуары

    Правозащитница Ригоберта Менчу, отстаивающая интересы народа майя, получила премию мира в 1992 году "за борьбу за социальную справедливость". Впоследствии это решение вызвало много споров, так как в ее мемуарах были якобы обнаружены фальсификации. Описанные ею зверства о геноциде коренных народов Гватемалы сделали ее знаменитой. Однако многие убеждены, что она в любом случае заслуживала награды.

  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Преждевременная награда

    Когда премию мира в 2009 году присудили Бараку Обаме, удивлены были многие, включая и его самого. Находящийся к тому моменту менее года на посту президента, он получил премию за "огромные усилия по укреплению международной дипломатии". Критики и некоторые сторонники Обамы посчитали, что награда была преждевременной, и он получил ее еще до того, как у него появился шанс сделать реальные шаги.

  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Посмертная награда

    В 2011 году Нобелевский комитет назвал лауреатами премии по медицине Жюля Хоффмана, Брюса Бётлера и Ральфа Стейнмана за их открытия в области изучения иммунной системы. Проблема была в том, что за несколько дней до этого Стейнман умер от рака. Согласно правилам, премия не вручается посмертно. Но комитет все же присудил ее Стейнману, обосновав тем, что о его смерти тогда было еще не известно.

  • Махатма Ганди

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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В Осло награждены лауреаты Нобелевской премии мира за 2018 год 10.12.2018

На церемонии в Осло правозащитница Надя Мурад и врач Денис Муквеге призвали к защите прав езидов и борьбе с равнодушием. В Стокгольме наградят других нобелевских лауреатов.

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