 НКО нашла у родственников Асада квартиры в небоскребах в Москве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.11.2019

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Мир

НКО нашла у родственников Асада квартиры в небоскребах в Москве

В небоскребах "Москва-Сити" родственникам Башара Асада принадлежат квартиры и офисные помещения стоимостью около 40 млн долларов. Расследователи считают, что Москва - лишь транзитный пункт для сирийских денег.

Москва-Сити

"Москва-Сити"

Родственники президента Сирии Башара Асада с 2013 по 2019 годы приобрели в Москве недвижимость по меньшей мере на 40 млн долларов США. Об этом сообщила в понедельник, 11 ноября, антикоррупционная неправительственная организация Global Witness. По ее сведениям, большинство объектов - как квартиры, так и офисные помещения - находятся в небоскребах делового центра "Москва-Сити" - в комплексе "Город столиц" и башне "Федерация".

Контекст

Сирийская армия вот уже второй день проводит наземную операцию на северо-западе страны. Имеет ли она какое-то отношение к борьбе с ИГ? Эксперты - о ее размахе и целях. (09.10.2015)

Евросоюз заблокировал банковские счета и запретил въезд на территорию ЕС еще ряду сирийских руководителей. Италия отозвала своего посла в Дамаске для консультаций. Совбез ООН вновь обсудит ситуацию в Сирии. (02.08.2011)

Недвижимость в Москве приобрели представители семьи Махлуф, считающейся второй по богатству и влиянию семьей в Сирии. Считается, что до 2011 года она контролировала до 60 процентов экономики страны. Основным покупателем, приобретшим 13 объектов недвижимости, стал двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф и связанные с ним российские компании.

Основные представители семьи Махлуф находятся под санкциями США и Евросоюза, в том числе за участие в применении насилия против сирийских граждан. Расследование Global Witness показывает, что приобретенная с помощью офшоров московская недвижимость может являться не только инвестицией семьи Махлуф в регионе, где им не угрожает опасность, но и способом отмывания денег для их дальнейшего движения в Евросоюз.

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  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Публикация Global Witness о недвижимости родственников Асада в Москве

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