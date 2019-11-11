НКО нашла у родственников Асада квартиры в небоскребах в Москве

Родственники президента Сирии Башара Асада с 2013 по 2019 годы приобрели в Москве недвижимость по меньшей мере на 40 млн долларов США. Об этом сообщила в понедельник, 11 ноября, антикоррупционная неправительственная организация Global Witness. По ее сведениям, большинство объектов - как квартиры, так и офисные помещения - находятся в небоскребах делового центра "Москва-Сити" - в комплексе "Город столиц" и башне "Федерация".

Недвижимость в Москве приобрели представители семьи Махлуф, считающейся второй по богатству и влиянию семьей в Сирии. Считается, что до 2011 года она контролировала до 60 процентов экономики страны. Основным покупателем, приобретшим 13 объектов недвижимости, стал двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф и связанные с ним российские компании.

Основные представители семьи Махлуф находятся под санкциями США и Евросоюза, в том числе за участие в применении насилия против сирийских граждан. Расследование Global Witness показывает, что приобретенная с помощью офшоров московская недвижимость может являться не только инвестицией семьи Махлуф в регионе, где им не угрожает опасность, но и способом отмывания денег для их дальнейшего движения в Евросоюз.

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