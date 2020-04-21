 Ни пуха ни пера! Выпускные экзамены во время пандемии (фото) | Кадр дня | DW | 22.04.2020

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Кадр за кадром

Ни пуха ни пера! Выпускные экзамены во время пандемии (фото)

Аттестаты о полном, неполном и среднем специальном образовании в Германии в этом году должны получить 1,9 миллиона выпускниц и выпускников.

Выпускной экзамен по экономике в Гамбурге

Выпускной экзамен по экономике в Гамбурге

Киль / Гамбург • Школьное образование находится в Германии в компетенции федеральных земель, поэтому сейчас, во время пандемии коронавируса, вопросы организации и проведения выпускных экзаменов в разных регионах решаются по-разному, хотя и обсуждаются отчасти совместно. Шестнадцать земель - шестнадцать решений. Например, в Гессене основные письменные экзамены уже состоялись 19 марта и 2 апреля - кончено же, при соблюдении нынешних мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Гимназия в Гамбурге

Гимназия в Гамбурге

Во многих других землях сроки уже перенесли на несколько недель, кое-где окончательные решения пока не еще приняты. Многие выпускники, учителя и родители вообще требуют в порядке исключения отказаться от экзаменов. При этом итоговые оценки определить по уже имеющимся результатам, полученным во время обучения. Они в Германии на 2/3 влияют на баллы в аттестатах о полном, неполном и специальном среднем образовании, экзаменационные - на 1/3. Общее число выпускников по всей стране составляет около 1,9 миллиона человек. Все они, как и другие школьники, занятий из-за карантинных мер в последние недели не посещали.

Выпускной экзамен в одной из школ Киля (Шлезвиг-Гольштейн)

Выпускной экзамен в одной из школ Киля (Шлезвиг-Гольштейн)

Эти фотографии сделаны сейчас в немецких землях Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург во время начавшихся там выпускных экзаменов. Как видно на них, расстояния между партами - раза в три-четыре больше обычного. Помимо разных письменных принадлежностей и бутербродов на столах лежат дезинфицирующие средства для рук.

Ни пуха ни пера всем выпускникам во всех странах!

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