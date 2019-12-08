 Николай Чудотворец - очень спортивный святой (фото) | Кадр дня | DW | 09.12.2019

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Кадр за кадром

Николай Чудотворец - очень спортивный святой (фото)

В праздничном костюмированном забеге в честь святого Николая в бранденбургском Михендорфе приняло участие более 1100 спортсменов.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Шестого декабря в Германии отметили День святителя Николая Чудотворца. Помимо церковных служб в некоторых немецких городах и коммунах по этому случаю прошли традиционные забеги немецких Санта-Клаусов - прямо в этот день и в ближайшие выходные.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Эти фотографии были сделаны в воскресенье, восьмого декабря, в бранденбургском Михендорфе около Потсдама. Здесь состоялся уже одиннадцатый такой забег - Michendorfer Nikolauslauf.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    В праздничном костюмированном забеге приняло участие более 1100 спортсменов.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Многочисленные Николаусы - Санта-Клаусы могли выбирать между дистанциями в два с половиной, пять и десять километров.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Семьи и фирмы могли участвовать в праздничной эстафете, а дети в возрасте до девяти лет попробовать свои силы на километровой дистанции.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Кстати, именно дети в Германии ждут этот праздник с особым нетерпением. Согласно традиции, накануне вечером они ставят перед дверью сапоги или какую-нибудь другую подходящую обувь…

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    … чтобы утром обнаружить в них небольшой подарок или сладости, которые ночью непременно принесет тот самый Николаус.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Шестого декабря в Германии отметили День святителя Николая Чудотворца. Помимо церковных служб в некоторых немецких городах и коммунах по этому случаю прошли традиционные забеги немецких Санта-Клаусов - прямо в этот день и в ближайшие выходные.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Эти фотографии были сделаны в воскресенье, восьмого декабря, в бранденбургском Михендорфе около Потсдама. Здесь состоялся уже одиннадцатый такой забег - Michendorfer Nikolauslauf.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    В праздничном костюмированном забеге приняло участие более 1100 спортсменов.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Многочисленные Николаусы - Санта-Клаусы могли выбирать между дистанциями в два с половиной, пять и десять километров.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Семьи и фирмы могли участвовать в праздничной эстафете, а дети в возрасте до девяти лет попробовать свои силы на километровой дистанции.

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    Кстати, именно дети в Германии ждут этот праздник с особым нетерпением. Согласно традиции, накануне вечером они ставят перед дверью сапоги или какую-нибудь другую подходящую обувь…

  • Михендорф

    Беги, Николаус, беги!

    … чтобы утром обнаружить в них небольшой подарок или сладости, которые ночью непременно принесет тот самый Николаус.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Автор: Анастасия Буцко


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