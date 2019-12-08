Николай Чудотворец - очень спортивный святой (фото)

Николай - cвятой на все случаи жизни

Защитник невинно осужденных и оклеветанных

Как и другие свершения в житии святого, чудо спасения "множится": по легенде, сперва Николай спас от казни троих невинно осужденных "мужей праведных" в Ликии, а затем предотвратил казнь военачальников Непотиана, Урса и Герпилиона, убедив в их невинности императора Константина. С этим связано почитание Николая в "местах не столь отдаленных", причем не только в России, но и, скажем, на Сицилии.