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Никки Хейли

Постпред США при ООН

Никки Хейли - постоянный представитель США при ООН в администрации Дональда Трампа

FILE - In this Oct. 23, 2017, file photo, United States Ambassador to Canada Kelly Knight Craft speaks after presenting her credentials during a ceremony at Rideau Hall in Ottawa. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) |

Келли Крафт утверждена постпредом США при ООН 01.08.2019

Республиканка Келли Крафт, жена угольного миллиардера, назначена постпредом США при ООН. Демократы указали на недостаток профессионализма у Крафт.
WASHINGTON, USA - NOVEMBER 15: U.S. Department of State Spokesperson Heather Nauert speaks during a press conference in Washington, United States on November 15, 2018. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Хезер Науэрт отказалась от выдвижения в постпреды США при ООН 17.02.2019

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в интересах своей семьи более не претендует на должность постпреда при ООН. Трамп скоро объявит новую кандидатуру.
10.07.2018 *** (180710) -- UNITED NATIONS, July 10, 2018 (Xinhua) -- Photo taken on July 10, 2018 shows a meeting of the United Nations Security Council at the UN headquarters in New York. The Security Council will be discussing the lifting of sanctions against Eritrea given its agreement with Ethiopia to end their state of war, diplomats said Tuesday. (Xinhua/Li Muzi) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Совбез ООН отклонил повестку России о конфликте в Керченском проливе 26.11.2018

Большинство членов Совета Безопасности ООН отказались от предложенной РФ повестки дня: о нарушении украинскими ВМС российской границы.
04.09.2018 (180904) -- UNITED NATIONS, Sept. 4, 2018 (Xinhua) -- U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley, whose country is taking over the presidency of the Security Council for September, briefs the press at the UN headquarters in New York, Sept. 4, 2018. The UN Security Council will discuss the situation in Idlib, the last major rebel stronghold in Syria, on Friday, said Nikki Haley. (Xinhua/Li Muzi) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Никки Хейли уходит в отставку с поста постпреда США при ООН 09.10.2018

Нового постпреда Соединенных Штатов при ООН назначат в течение нескольких недель, заявил президент страны Дональд Трамп. Хейли занимала эту должность с конца января 2017 года.
04.09.2018 (180904) -- UNITED NATIONS, Sept. 4, 2018 (Xinhua) -- U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley, whose country is taking over the presidency of the Security Council for September, briefs the press at the UN headquarters in New York, Sept. 4, 2018. The UN Security Council will discuss the situation in Idlib, the last major rebel stronghold in Syria, on Friday, said Nikki Haley. (Xinhua/Li Muzi) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США заявили о постоянном и масштабном нарушении Россией санкций против КНДР 17.09.2018

Только в 2018 году зафиксировано не менее 148 случаев незаконной поставки нефтепродуктов КНДР путем передачи с судно на судно, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
10.10.2017 October 10, 2017 - Al-Qaryatayn, Syria - Still image taken from an ISIS propaganda video released October 10, 2017 showing Islamic State militants gather for battle near Qaryatain, Syria. After losing territory the Islamic State staged a week-long counterattack seizing the central Syrian town near Palmyra |

В ООН обеспокоены трансформацией "Исламского государства" 24.08.2018

Поражения, понесенные террористами "Исламского государства" заставили их искать пути выживания. Трансформация ИГ ставит перед мировым сообществом новые задачи.
NEW YORK, USA - APRIL 10: Nikki Haley, US Ambassador to the United Nations gives a speech during a UN Security Council meeting on suspected chemical attacks in Douma, Syria at United Nations Headquarters in New York, United States on April 10, 2018. Atilgan Ozdil / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США обвинили правозащитные организации в работе на Россию и Китай 21.06.2018

Позиция, занятая Human Rights Watch и другими правозащитными организациями, способствовала выходу США из Совета ООН по правам человека, заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

19.06.2018 *** U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley delivers remarks to the press together with U.S. Secretary of State Mike Pompeo (not pictured), announcing the U.S.'s withdrawal from the U.N's Human Rights Council at the Department of State in Washington, U.S., June 19, 2018. REUTERS/Toya Sarno Jordan

США выходят из Совета ООН по правам человека 19.06.2018

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе США из Совета ООН по правам человека. Ранее США призывали к реформам организации.
NEW YORK, USA - MAY 15: United States Ambassador to the United Nations, Nikki Haley addresses the U.N. Security Council meeting on the situation in Gaza at United Nations Headquarters in New York, United States on May 15, 2018. Atilgan Ozdil / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Постпред США при ООН обвинила РФ в разжигании конфликта в Донбассе 30.05.2018

В Совбезе ООН прошло первое с начала года заседание по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Донбассе и расследование крушения малайзийского Boeing-777.

(180414) -- UNTIED NATIONS, April 14, 2018 (Xinhua) -- Photo taken on April 14, 2018 shows an emergency meeting of the Security Council to discuss the situation after airstrikes in Syria by the United States, France and Britain, at the UN headquarters in New York. (Xinhua/Li Muzi)(zjl) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кувейт заблокировал заявление Совбеза ООН по высказываниям Аббаса 05.05.2018

Заявление с осуждением антисемитских высказываний Махмуда Аббаса заблокировано Кувейтом. Постпред США при ООН резко раскритиковала неспособсность Совбеза принять заявление по Аббасу.
18.09.2017 United States President Donald Trump and United States Ambassador to the United Nations Nikki Haley speak at the ECOSOC Chamber Economic and Social Council Chamber as part of the 70th session General Debate of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters at GA Hall in New York City on September 18, 2017. Under the UN Charter, ECOSOC is responsible for promoting higher standards of living, full employment, and economic and social progress; identifying solutions to international economic, social and health problems; facilitating international cultural and educational cooperation. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Постпред США при ООН опровергла слухи о романе с Трампом 27.01.2018

Никки Хейли заявила, что никогда не остается наедине с президентом США Дональдом Трампом, как утверждает автор скандальной книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе" Майкл Вулф.
05.01.2018 British Ambassador to the United Nations Matthew Rycroft, left, speaks to American Ambassador to the United Nations Nikki Haley before the start of a Security Council meeting on the situation in Iran, Friday, Jan. 5, 2018 at United Nations headquarters. (AP Photo/Mary Altaffer) |

США в Совбезе ООН "взяли Иран на заметку" 05.01.2018

Участники экстренного заседания в Совете Безопасности ООН обсудили обстановку в Иране. США выразили опасения, что демонстрации в стране могут перерасти в полномасштабный конфликт.

30.12.2017 +++ People protest in Tehran, Iran December 30, 2017 in this still image from a video obtained by REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

США настаивают на экстренном созыве Совбеза ООН из-за ситуации в Иране 02.01.2018

Вашингтон призвал власти Ирана отказаться от блокировки соцсетей. Постоянный представитель США при ООН уверена, что "демонстрации носили абсолютно спонтанный характер" и не были спровоцированы вмешательством извне.

18.12.2017 *** The United Nations Security Council meets on the situation in the Middle East, including Palestine, at U.N. Headquarters in New York City, New York, U.S., December 18, 2017. REUTERS/Brendan McDermid

США блокировали резолюцию ООН о статусе Иерусалима 18.12.2017

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что признание Иерусалима столицей Израиля было суверенным решением, которое соответствует резолюциям ООН.
©Kyodo/MAXPPP - 30/11/2017 ; The U.N. Security Council convenes an emergency meeting in New York on Nov. 29, 2017, in the wake of North Korea's long-range ballistic missile launch earlier in the day. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

Решение США по Иерусалиму не нашло поддержки в Совбезе ООН 08.12.2017

В Совбезе ООН прошло экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Решение Дональда Трампа никто не поддержал. Но никаких резолюций Совбез не принял.
Der UN-Sicherheitsrat kommt am 28.09.2017 im UN-Hauptquartier in New York (USA) anlässlich der Rohingya-Krise in Myanmar zusammen. UN-Generalsekretär Guterres hat die Krise um die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar als «humanitären und menschenrechtlichen Alptraum» bezeichnet. (zu dpa «UN-Chef: Rohingya-Krise humanitärer und menschenrechtlicher Alptraum» vom 28.09.2017) Foto: Bebeto Matthews/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Глава комиссии ООН не счел политизированным расследование химатак в Сирии 08.11.2017

Эксперты ООН и ОЗХО, последние месяцы расследовавшие химатаки в сирийских Хан-Шейхуне и Умм-Хоше, изучили более 2200 фотографий, 1280 видео- и 120 аудиозаписей, а также около 600 документов.
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