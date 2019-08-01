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Постпред США при ООН
Никки Хейли - постоянный представитель США при ООН в администрации Дональда Трампа
Республиканка Келли Крафт, жена угольного миллиардера, назначена постпредом США при ООН. Демократы указали на недостаток профессионализма у Крафт.
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в интересах своей семьи более не претендует на должность постпреда при ООН. Трамп скоро объявит новую кандидатуру.
Большинство членов Совета Безопасности ООН отказались от предложенной РФ повестки дня: о нарушении украинскими ВМС российской границы.
Нового постпреда Соединенных Штатов при ООН назначат в течение нескольких недель, заявил президент страны Дональд Трамп. Хейли занимала эту должность с конца января 2017 года.
Только в 2018 году зафиксировано не менее 148 случаев незаконной поставки нефтепродуктов КНДР путем передачи с судно на судно, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
Поражения, понесенные террористами "Исламского государства" заставили их искать пути выживания. Трансформация ИГ ставит перед мировым сообществом новые задачи.
Позиция, занятая Human Rights Watch и другими правозащитными организациями, способствовала выходу США из Совета ООН по правам человека, заявила постпред США в ООН Никки Хейли.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила о выходе США из Совета ООН по правам человека. Ранее США призывали к реформам организации.
В Совбезе ООН прошло первое с начала года заседание по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Донбассе и расследование крушения малайзийского Boeing-777.
Заявление с осуждением антисемитских высказываний Махмуда Аббаса заблокировано Кувейтом. Постпред США при ООН резко раскритиковала неспособсность Совбеза принять заявление по Аббасу.
Никки Хейли заявила, что никогда не остается наедине с президентом США Дональдом Трампом, как утверждает автор скандальной книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе" Майкл Вулф.
Участники экстренного заседания в Совете Безопасности ООН обсудили обстановку в Иране. США выразили опасения, что демонстрации в стране могут перерасти в полномасштабный конфликт.
Вашингтон призвал власти Ирана отказаться от блокировки соцсетей. Постоянный представитель США при ООН уверена, что "демонстрации носили абсолютно спонтанный характер" и не были спровоцированы вмешательством извне.
Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что признание Иерусалима столицей Израиля было суверенным решением, которое соответствует резолюциям ООН.
В Совбезе ООН прошло экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Решение Дональда Трампа никто не поддержал. Но никаких резолюций Совбез не принял.
Эксперты ООН и ОЗХО, последние месяцы расследовавшие химатаки в сирийских Хан-Шейхуне и Умм-Хоше, изучили более 2200 фотографий, 1280 видео- и 120 аудиозаписей, а также около 600 документов.
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