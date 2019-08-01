США заявили о постоянном и масштабном нарушении Россией санкций против КНДР

Только в 2018 году зафиксировано не менее 148 случаев незаконной поставки нефтепродуктов КНДР путем передачи с судно на судно, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.