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Ника Мусави

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Ника Мусави: избранные публикации

Флаг Азербайджана

Выборы в Азербайджане. Алиев, конкуренты и фактор Карабаха

В Азербайджане - досрочные выборы президента. С чем подошел к голосованию Алиев и какую роль играет фактор Карабаха?
Политика7 февраля 2024 г.
Арестованные журналисты AbzasMedia: Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы и Магомед Кекалов

Шпиономания в Азербайджане. За что Баку обиделся на США и ЕС

Азербайджан обвиняет США и Европу в незаконном финансировании местных медиа, НПО и "создании агентурной сети".
Политика30 ноября 2023 г.
Столица Абхазии Сухуми (фото из архива)

Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?

Премьер-министр Грузии и руководитель непризнанной Абхазии сделали заявления о готовности к диалогу. Чем это вызвано?
Конфликты25 сентября 2023 г.
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Ника Мусави: другие публикации

аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

ВОЗ объявила об окончании пандемии, но границы Азербайджана по суше все еще закрыты из-за "особого карантинного режима".
Общество10 июня 2023 г.
Тбилисский международный аэропорт

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. Подробности - у DW.
Общество24 мая 2023 г.
Столкновения у парламента Грузии противников законопроекта об иностранном влиянии с полицией, 7 марта

Закон Грузии "об иноагентах": как протестовали против него

Закон Грузии "об иноагентах": как протестовали против него

Парламент Грузии принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вызвавший протесты.
Политика8 марта 2023 г.
Вид на Баку

Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана

Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана

Многие прогнозировали Азербайджану выгоду от продажи газа из-за санкций против РФ. Оказались ли реальными эти прогнозы?
Политика27 января 2023 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Все время, что длится конфликт в Карабахе, Грузии сохраняет нейтралитет в нем. Как это получается у властей в Тбилиси?
Конфликты22 января 2023 г.
Россиянине, бегущие от мобилизации, пытаются пересечь границу с Грузией на разных видах транспорта

Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

После объявления мобилизации в РФ в Грузию въехало около 70 тысяч россиян. Отношение к ним разное.
Конфликты9 октября 2022 г.
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