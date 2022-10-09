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Ника Мусави
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Ника Мусави: избранные публикации
Выборы в Азербайджане. Алиев, конкуренты и фактор Карабаха
В Азербайджане - досрочные выборы президента. С чем подошел к голосованию Алиев и какую роль играет фактор Карабаха?
Политика
07.02.2024
7 февраля 2024 г.
Шпиономания в Азербайджане. За что Баку обиделся на США и ЕС
Азербайджан обвиняет США и Европу в незаконном финансировании местных медиа, НПО и "создании агентурной сети".
Политика
30.11.2023
30 ноября 2023 г.
Грузино-абхазский конфликт: что может вывести его из тупика?
Премьер-министр Грузии и руководитель непризнанной Абхазии сделали заявления о готовности к диалогу. Чем это вызвано?
Конфликты
25.09.2023
25 сентября 2023 г.
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Ника Мусави: другие публикации
Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия
Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия
ВОЗ объявила об окончании пандемии, но границы Азербайджана по суше все еще закрыты из-за "особого карантинного режима".
Общество
10.06.2023
10 июня 2023 г.
Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию
Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию
Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. Подробности - у DW.
Общество
24.05.2023
24 мая 2023 г.
Закон Грузии "об иноагентах": как протестовали против него
Закон Грузии "об иноагентах": как протестовали против него
Парламент Грузии принял в первом чтении спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вызвавший протесты.
Политика
08.03.2023
8 марта 2023 г.
Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана
Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана
Многие прогнозировали Азербайджану выгоду от продажи газа из-за санкций против РФ. Оказались ли реальными эти прогнозы?
Политика
27.01.2023
27 января 2023 г.
Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе
Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе
Все время, что длится конфликт в Карабахе, Грузии сохраняет нейтралитет в нем. Как это получается у властей в Тбилиси?
Конфликты
22.01.2023
22 января 2023 г.
Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации
Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации
После объявления мобилизации в РФ в Грузию въехало около 70 тысяч россиян. Отношение к ним разное.
Конфликты
09.10.2022
9 октября 2022 г.
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