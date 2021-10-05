 Нижегородская прокуратура требует запретить сообщество ″Мужское государство″ | Новости из Германии о России | DW | 05.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Нижегородская прокуратура требует запретить сообщество "Мужское государство"

Иск прокуратуры связан с компанией "Тануки", а основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков указан в числе ответчиков.

Скриншот аккаунта сети Тануки в соцсети Вконтакте, фото из архива

"Мужскому государству" не понравилась толерантная позиция сети "Тануки"

Прокуратура в Нижнем Новгороде подала судебный иск с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство" (МГ). Документ поступил в суд еще на прошлой неделе, но известно о нем стало во вторник, 5 октября, когда на карточку дела на сайте областного суда обратил внимание интернет-портал "Медиазона". В пресс-службе суда "Медиазоне" подтвердили существование иска против "Мужского государства" и уточнили, что прокуратура требует признать его экстремистским.

В тот же день основатель интернет-сообщества "Мужское государство" Владислав Поздняков, который указан в числе ответчиков, сообщил в своем Telegram-канале, что жалоба прокуратуры связана с сетью японских ресторанов "Тануки", и заодно подчеркнул, что "уже как год" не руководит этим объединением.

"Мужское государство" известно тем, что часто публикует посты, в которых призывает к сетевой и офлайн-травле фем-активисток, представителей ЛГБТ-сообщества, ведущих либеральных изданий, а также организует фейковые заказы и искусственно занижает рейтинги заведениям, которые считает "излишне толерантными". В июле нынешнего года сторонники Владислава Позднякова по его указанию терроризировали молодую вдову студента из Нигерии, который утонул, спасая другого мужчину. В том же месяце они устроили травлю ведущей телеканала "Дождь" Анны Монгайт за ее интервью с лесбийской парой. Полиция не отреагировала на заявление канала, зато сам "Дождь" спустя три недели после жалобы Позднякова признали "иностранным агентом".

Конфликт с "Тануки"

Около месяца назад активисты МГ атаковали сеть "Тануки" фейковыми заказами и негативными отзывами в интернете, а также, как утверждали в "Тануки", ложными звонками о минировании ресторанов. Причиной послужил пост с темнокожим мужчиной, опубликованный в Instagram-аккаунте "Тануки" в знак солидарности с другой сетью японского общепита - "ËбиДоёби" (в переводе с японского "День недели - суббота"). Спам-атаку на ее сервисы и телефоны сообщество МГ устроило из-за рекламы с темнокожими мужчинами и девушками в соцсетях "ËбиДоёби".

В итоге юристы "Тануки" запустили кампанию против МГ, потребовав заблокировать его каналы, а руководителей - привлечь к уголовной ответственности. Кроме того они призвали всех интернет-пользователей у себя в Instagram отмечать создателя Telegram Павла Дурова и Минкомсвязи заблокировать "канал с экстремистским и разжигающим ненависть контентом".

Смотрите также

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


 

Смотреть видео 02:56

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России (11.06.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с правыми радикалами в бундесвере: солдат рассказал о проявлениях ксенофобии в армии ФРГ (03.07.2020)  

Речь афроамериканской девочки потрясла жителей США (29.09.2016)  

Реклама

Самые читаемые

В "Досье Пандоры" появились данные о добыче окружением Лукашенко золота в Африке  

Исследование: сторонников власти в Беларуси - 39%, но они считают себя большинством  

СМИ: данные 1,5 млрд юзеров Facebook выставлены на продажу  