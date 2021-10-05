Нижегородская прокуратура требует запретить сообщество "Мужское государство"

Прокуратура в Нижнем Новгороде подала судебный иск с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство" (МГ). Документ поступил в суд еще на прошлой неделе, но известно о нем стало во вторник, 5 октября, когда на карточку дела на сайте областного суда обратил внимание интернет-портал "Медиазона". В пресс-службе суда "Медиазоне" подтвердили существование иска против "Мужского государства" и уточнили, что прокуратура требует признать его экстремистским.

В тот же день основатель интернет-сообщества "Мужское государство" Владислав Поздняков, который указан в числе ответчиков, сообщил в своем Telegram-канале, что жалоба прокуратуры связана с сетью японских ресторанов "Тануки", и заодно подчеркнул, что "уже как год" не руководит этим объединением.



"Мужское государство" известно тем, что часто публикует посты, в которых призывает к сетевой и офлайн-травле фем-активисток, представителей ЛГБТ-сообщества, ведущих либеральных изданий, а также организует фейковые заказы и искусственно занижает рейтинги заведениям, которые считает "излишне толерантными". В июле нынешнего года сторонники Владислава Позднякова по его указанию терроризировали молодую вдову студента из Нигерии, который утонул, спасая другого мужчину. В том же месяце они устроили травлю ведущей телеканала "Дождь" Анны Монгайт за ее интервью с лесбийской парой. Полиция не отреагировала на заявление канала, зато сам "Дождь" спустя три недели после жалобы Позднякова признали "иностранным агентом".

Конфликт с "Тануки"



Около месяца назад активисты МГ атаковали сеть "Тануки" фейковыми заказами и негативными отзывами в интернете, а также, как утверждали в "Тануки", ложными звонками о минировании ресторанов. Причиной послужил пост с темнокожим мужчиной, опубликованный в Instagram-аккаунте "Тануки" в знак солидарности с другой сетью японского общепита - "ËбиДоёби" (в переводе с японского "День недели - суббота"). Спам-атаку на ее сервисы и телефоны сообщество МГ устроило из-за рекламы с темнокожими мужчинами и девушками в соцсетях "ËбиДоёби".

В итоге юристы "Тануки" запустили кампанию против МГ, потребовав заблокировать его каналы, а руководителей - привлечь к уголовной ответственности. Кроме того они призвали всех интернет-пользователей у себя в Instagram отмечать создателя Telegram Павла Дурова и Минкомсвязи заблокировать "канал с экстремистским и разжигающим ненависть контентом".



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