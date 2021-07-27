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Нидерланды

Как в Нидерландах научились успешно предотвращать наводнения (27.07.2021) 27.07.2021

У голландцев большой опыт борьбы с "большой водой", ведь значительная часть территории страны находится ниже уровня моря. Вот и последние наводнения в регионе серьезного урона не нанесли.

Вечеринка во время коронавируса: насколько опасен голландский эксперимент? (08.04.2021) 08.04.2021

Ученые в Нидерландах решили выяснить, можно ли снова проводить массовые мероприятия при наличии у их участников отрицательных тестов на коронавирус. В научных целях был организован музыкальный фестиваль, участникам которого разрешили нарушать ограничительные меры.

Почему в Нидерландах из-за короновируса уничтожают тюльпаны? (31.03.2020) 31.03.2020

Цветочный бизнес оказался под угрозой из-за пандемии Covid-19. В Нидерландах, где одной из важных статей экспорта являются цветы, уничтожают тонны тюльпанов.
General view of the Judicial Complex Schiphol in Badhoevedorp, on June 19, 2019, where will be held the trial of the four people over the MH17 Malaysia Airlines plane crash in 2014. - International investigators on June 19, 2019 charged four people with murder over the 2014 shooting down of flight MH17 above rebel-held eastern Ukraine in which 298 people were killed. (Photo by Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Фигурантов дела МН17 вызывают на суд в Нидерланды 03.02.2020

Одного из обвиняемых, которых начнут судить в марте, будут защищать российский и голландские адвокаты. О личном участии фигурантов в процессе речи не идет.
Prime Minister Mark Rutte (L) and State Secretary Paul Blokhuis (Health, Welfare and Sport) lay a wreath at the Auschwitz Never Again monument during during the National Holocaust Remembrance Day in Amsterdam, on 26 January 2020. (Photo by - / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by -/ANP/AFP via Getty Images)

Нидерланды принесли извинения за свою роль в преследовании евреев 26.01.2020

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, во время Второй мировой войны евреи получили в стране слишком мало помощи и защиты.
a windmill on a tulips field in the spring evening | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нидерланды больше не хотят называться Голландией 06.10.2019

Власти Нидерландов считают, что название Голландия ассоциируется у туристов, в первую очередь, с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
May 18, 2019*** Participant Duncan Laurence of the Netherlands performs during the Grand Final of the 2019 Eurovision Song Contest in Tel Aviv, Israel May 18, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды 18.05.2019

Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей Лазарев из России - третье место. Немецкий дуэт Sisters - на 24-м месте.

Как голландские компании могли помочь строить Керченский мост (12.09.2017) 12.09.2017

Две компании из Нидерландов поставляли важное оборудование, которое могло использоваться для сооружения моста над Керченским проливом. Понесут ли они ответственность за нарушение санкций ЕС?
dpatopbilder - Im Auftrag der niederländischen Lebensmittelkontrollbehörde NVWA werden am 02.08.2017 rund eine Million Eier aus einer Geflügelfarm in Onstwedde (Niederlande) zerstört, weil sie mit dem Insektizid Fipronil verseucht sind. Mit Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden tauchen in Deutschland in immer mehr Bundesländern auf. (zu dpa Niederländische Geflügelzüchter klagen über Eier-Verkaufsstopp vom 03.08.2017) Foto: Huisman Media/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Бельгии и Нидерландах прошли обыски по делу о зараженных яйцах 10.08.2017

Бельгийские и голландские полицейские обыскали несколько объектов в связи с попаданием пестицидов в куриные яйца. Задержаны два менеджера клининговой компании.
25.06.2017 Teilnehmer bilden am 25.06.2017 an der Grenze zu den Niederlanden in Aachen (Nordrhein-Westfalen) bei der Protestaktion Kettenreaktion gegen belgische Atommeiler eine Menschenkette. Die Teilnehmer forderten ein sofortiges Abschalten der Kraftwerksblöcke Tihange 2 und Doel 3, deren Sicherheit wegen Tausender Mikro-Risse umstritten ist. Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Десятки тысяч немцев, голландцев и бельгийцев вместе протестуют против двух АЭС 25.06.2017

50 000 человек в трех странах - ФРГ, Нидерландах и Бельгии - выстроились в 90-километровую цепь в знак протеста против эксплуатации бельгийских атомных реакторов "Тианж" и "Дул".
*** NUR BERICHTERSTATTUNG JUGENDGRUPPE NIEDERLANDE**** photo from the Ukrainian youth group which is supporting the pro-Ukrainian campaign before the referendum in the Netherlands Bild: Jaroslaw Wedmid

Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украины с ЕС 30.05.2017

Последнее препятствие на пути ассоциации Украины с Евросоюзом снято после того, как голландские сенаторы последними в ЕС поддержали соглашение.

Голландские мужчины взялись за руки в знак поддержки геев 06.04.2017

В голландском городе Арнем 2 апреля неизвестные избили двух геев. Чтобы поддержать пострадавших, пользователи соцсетей начали акцию с хештегом #allemannenhandinhand. Сотни мужчин, в том числе гетеросексуалов, в знак солидарности прошлись по улицам Амстердама.

Голландцы дали отпор правым популистам - DW Новости (16.03.2017) 16.03.2017

Победой разума называют европейские СМИ результаты выборов в Нидерландах. Явка была высокой, и голландцы поддержали проевропейский курс. Партия премьера Марка Рютте обошла правых популистов во главе с Гертом Вилдерсом.

15.03.2017 Der amtierende Ministerpräsident und Wahlgewinner Mark Rutte freut sich am 15.03.2017 in Den Haag (Niederlande) bei einer Wahlparty seiner Partei VVD. Die rechtsliberale Partei von Rutte hat bei der Parlamentswahl den rechtspopulistischen Herausforderer Wilders klar abgewehrt. Nach Prognosen vom Mittwochabend deutete alles auf eine neue Regierung unter Ruttes Führung hin. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

После выборов Нидерланды вздохнули с облегчением 16.03.2017

Сенсации не произошло: на парламентских выборах 15 марта голландцы подтвердили проевропейский курс страны. Правые популисты набрали меньше, чем им сулили. Подробности - у DW.
Cows feed in a shed at the Brodowin eco-farm in Brodowin on October 19, 2009.With its 1,250 hectares (3,088 acres), the former collective farm provides employment for the village's 430 inhabitants, and owes its success to converting to bio-farming, mainly for the Berlin market, some 80 kilometres (50 miles) away. AFP PHOTO JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Турция выдворяет из страны голландских коров 15.03.2017

Голландские буренки объявлены "персонами нон грата". В знак протеста против политики Нидерландов в отношении Анкары Турецкая ассоциация производителей красного мяса высылает из страны 40 коров голштинской породы.
A picture taken on December 28, 2016 in Vertou, western France, shows logos of US online news and social networking service Twitter. / AFP / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Хакеры разместили в Twitter оскорбительные сообщения о ФРГ и Нидерландах 15.03.2017

На сотнях взломанных страниц в сети микроблогов Twitter хакеры оставили сообщения со свастикой и хештэгами "нацистская Германия" и "нацистская Голландия".
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