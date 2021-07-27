Нидерланды

Вечеринка во время коронавируса: насколько опасен голландский эксперимент? (08.04.2021)

Ученые в Нидерландах решили выяснить, можно ли снова проводить массовые мероприятия при наличии у их участников отрицательных тестов на коронавирус. В научных целях был организован музыкальный фестиваль, участникам которого разрешили нарушать ограничительные меры.