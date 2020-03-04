 Нидерланды сообщили о первой смерти от коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 06.03.2020

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Европа

Нидерланды сообщили о первой смерти от коронавируса

В Роттердаме от пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, умер 86-летний мужчина. Между тем Сербия стала четвертой балканской страной, в которой есть зараженные коронавирусом.

Больница в Роттердаме

Больница в Роттердаме

В нидерландской больнице от пневмонии COVID-19 скончался 86-летний житель Роттердама. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в пятницу, 6 марта. Где и от кого мужчина заразился вирусом SARS-CoV-2, пока неизвестно, но в больнице его изолировали от других пациентов, подчеркнули власти. Число инфицированных новым коронавирусом в Нидерландах, по последним данным, превысило 80 человек. Большинство из них вернулись из Северной Италии, уточняет агентство dpa. Первый случай заражения был зафиксирован 27 февраля.

О первом инфицированном пациенте сообщили 6 марта в Сербии. Это 43-летний мужчина из города Суботица на севере страны, который недавно побывал в Будапеште. Таким образом коронавирус коснулся уже четырех стран на Балканах: помимо Сербии это Хорватия, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина.

Всего в мире вирусом SARS-CoV-2 инфицированы почти 100 тысяч человек, от вызванной им пневмонии COVID-19 умерли более 3300, из них 3000 - в Китае.       

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  • Университетская клиника в Тюбингене

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  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

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    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

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    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

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    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

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    Автор: Елена Гункель


Контекст

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