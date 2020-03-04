Нидерланды сообщили о первой смерти от коронавируса

В нидерландской больнице от пневмонии COVID-19 скончался 86-летний житель Роттердама. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в пятницу, 6 марта. Где и от кого мужчина заразился вирусом SARS-CoV-2, пока неизвестно, но в больнице его изолировали от других пациентов, подчеркнули власти. Число инфицированных новым коронавирусом в Нидерландах, по последним данным, превысило 80 человек. Большинство из них вернулись из Северной Италии, уточняет агентство dpa. Первый случай заражения был зафиксирован 27 февраля.

О первом инфицированном пациенте сообщили 6 марта в Сербии. Это 43-летний мужчина из города Суботица на севере страны, который недавно побывал в Будапеште. Таким образом коронавирус коснулся уже четырех стран на Балканах: помимо Сербии это Хорватия, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина.

Всего в мире вирусом SARS-CoV-2 инфицированы почти 100 тысяч человек, от вызванной им пневмонии COVID-19 умерли более 3300, из них 3000 - в Китае.

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