 Нидерланды ограничили скорость на автобанах до 100 км/ч | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2019

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Европа

Нидерланды ограничили скорость на автобанах до 100 км/ч

Ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч власти Нидерландов объяснили борьбой с глобальным изменением климата. Быстрее можно будет ездить только вечером и ночью.

На автобане в Нидерландах

На автобане в Нидерландах

Нидерланды стали первым государством Европы, ограничившим скорость движения на автобанах100 километрами в час. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил в среду, 13 ноября, что эта мера принята для сокращения выбросов азота в атмосферу.

Контекст

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На многих участках немецких автомагистралей уже действуют скоростные ограничения. Поэтому вводить единый лимит нецелесообразно, считает официальный представитель правительства ФРГ. (28.01.2019)

Сейчас на некоторых нидерландских трассах уже действует ограничение скорости до 100 км/ч, на других оно составляет 120-130 км/ч. Рютте указал, что в ближайшее время лимит в 100 км/ч в период с 6.00 до 19.00 будет установлен на всех автобанах в стране. В другое время суток там продолжат действовать прежние скоростные лимиты. Новые правила вступят в силу в 2020 году.

В сообщении правительства страны отмечается, что снижение максимально допустимой скорости на трассах является одной из мер планируемого властями сокращения вредных выбросов.

Вкормедляскотауменьшатсодержаниебелка

В рамках борьбы за сокращение выбросов оксидов азота правительство Нидерландов намерено изменить требования к корму для скота, уменьшив содержание белка, а также представить план для фермеров, желающих прекратить заниматься сельским хозяйством.

Верховный суд Нидерландов в мае 2019 года принял решение об обязательной проверке всех строительных и инфраструктурных проектов на соответствие объемов выбросов вредных веществ в атмосферу допустимым нормам. Это привело к приостановке планировавшегося строительства в общей сложности 18 тысяч различных объектов.

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    Съезды к ним обозначены специальными дорожными указателями: "Autobahnkirche", "Autobahnkapelle" - "Церковь на автобане", "Часовня на автобане". Первую открыли в 1958 году. Сейчас по всей Германии насчитывается четыре десятка таких храмов.

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    Этот придорожный храм Autobahnkirche Medenbach находится под Франкфуртом-на-Майне, всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

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    Эта католическая придорожная церковь Св. Христофора на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон (Himmelkron), примерно в 20 километрах от Байройта, была освящена в 1998 году.

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    Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

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    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

    Автор: Максим Нелюбин


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