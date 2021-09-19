Не Фургал: Хабаровский край выбрал ставленника Кремля

Выборы в Хабаровском крае, где выбирали замену арестованному и популярному в регионе губернатору Сергею Фургалу, обещали быть одним из самых интересных политических событий в России, но не стали. Результаты голосования оказались в русле общероссийских.

С лета 2020 года в регионе не прекращаются протесты в поддержку арестованного экс-губернатора. Народное движение могло стать мощным электоральным фактором. Однако результаты выборов показали, что хабаровчане поддержали временно исполняющего обязанности главы края Михаила Дегтярева, а рейтинг "Единой России" в регионе начал расти.

Ход избирательной кампании по выборам губернатора

Кандидатами в губернаторы Хабаровского края стали 4 человека. В итоговом бюллетене избиратели не смогли найти кандидатов от КПРФ и "Единой России". ЕР добровольно не стала выдвигать конкурента кандидату, которого поддержал президент Путин, а вот коммунист Петр Перевезенцев не смог собрать подписи муниципальных депутатов. Основное противостояние должно было развернуться между врио губернатора Михаилом Дегтяревым и кандидатом от партии "Справедливая Россия - За правду" Мариной Ким. Кроме них в бюллетене присутствовали бизнесмен Бабек Мамедов, выдвинутый партией "Родина", и Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Дегтярев пользовался всесторонней поддержкой федеральных властей. К примеру, он первым из трех предыдущих губернаторов добился расселения на федеральные деньги нескольких деревянных домов без удобств на проспекте 60-летия Октября. Кроме того, он заявил о переносе хабаровского СИЗО из центра города на окраину, публично выступал против принудительной вакцинации от коронавируса, а также снизил тарифы ЖКХ в северных районах края.

С другой стороны, разные политические силы выдвигали стратегии против Дегтярева. Консолидированным кандидатом протеста стала ведущая Первого канала Марина Ким. За нее агитировали и бывший пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко, и члены команды Навального.

Итоги голосования

Публикация первых протоколов указала на лидерство Дегтярева с результатом в 57-60 процентов голосов избирателей. Этот показатель сохранился после обработки 99 процентов бюллетеней: у действующего врио 56,99 процента (227 тыс. голосов), у его ближайшего конкурента Марины Ким - 25,22 процента, за нее проголосовало чуть больше 100 тысяч человек.

Явка в Хабаровском крае составила около 44 процентов. Это довольно много для региона по сравнению с прошлыми голосованиями. Например, в 2016 году на выборы депутатов Госдумы пришли 34 процента избирателей, а на первый тур выборов губернатора в 2018 году - 36 процентов.

Борьба в одномандатных округах

Равные шансы пройти в федеральный парламент имели кандидаты от четырех парламентских партий. По-настоящему конкурентными выборы стали в двух одномандатных округах. Интригах в них сохранялась до последнего. Между некоторыми из кандидатов развернулась настоящая война компроматов.

В итоге основными конкурентами в 70-м округе, где до выборов не допустили сына Сергея Фургала Антона, стали кандидат от "Единой России" Павел Симигин и действующий депутат от ЛДПР Иван Пиляев. А в 69-м округе состоялась политическая дуэль между коммунистом Петром Перевезенцевым и единороссом Борисом Гладких.

В результате в обоих округах победили кандидаты от "Единой России". Гладких набрал 51 тысячу голосов (около 26 процентов), его главный конкурент Перевезенцев - 41 тысячу. Павел Симигин получил 36 тысяч голосов, а второе место неожиданно заняла малоизвестный кандидат от партии "Коммунисты России" Лариса Звиняцкая.

Главным бенефициаром протестных настроений в регионе стала партия КПРФ. В Хабаровском крае, по предварительным данным, она занимает первое место с результатом в 26 процентов. Второе место занимает "Единая Россия", ее позиции укрепились вдвое. Сейчас она получила около 25 процентов голосов, а в 2019 году на выборах Законодательной Думы Хабаровского края - только 12,5 процента.

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