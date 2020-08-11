Не только в Минске: как протестуют после выборов в регионах Беларуси

Уже вечером 9 августа сразу после закрытия избирательных участков в Бресте и райцентрах региона люди стали собираться на главных площадях своих городов, пытаясь выразить свое возмущение предварительными результатами президентских выборов, объявленными Центризбиркомом Беларуси.

Вместо праздника - на баррикады

В Бресте сотрудники правоохранительных органов предусмотрительно перекрыли все подходы к площади Ленина, выставив турникеты и ограничив движение транспорта на расположенных вблизи улицах. Однако сотни брестчан с белыми ленточками на руке (опознавательный знак сторонников альтернативного кандидата в президенты Светланы Тихановской) собрались в другом месте - на пешеходной улице Советской. Причем атмосфера больше напоминала праздничную, ничто не предвещало беспорядков.

Стычки протестующих с милицией в центре города продолжаются уже два дня

Вскоре сюда прибыли милиционеры в боевой экипировке со щитами, и произошли первые столкновения с протестовавшими. В дальнейшем стычки, которые сопровождались перекрытием улиц в центре города, продолжались в течение нескольких часов. Демонстранты в качестве подручных средств в противостоянии с ОМОНом использовали палки, камни и бутылки.

Еще жестче развивались события в Бресте сутки спустя - вечером 10 августа, когда милиции пришлось неоднократно применять светошумовые гранаты. В ответ протестовавшие попытались соорудить на проспекте Машерова баррикады из бетонных лавочек. Точное количество задержанных за эти двое суток в правоохранительных органах не сообщают. По данным правозащитников, речь может идти более чем о полусотне человек, которые ждут суда в изоляторах Бреста и соседних райцентров.

Нарушение договоренностей привело к стычкам после голосования

Если протестные акции в Бресте были ожидаемы, то массовый выход на улицы жителей небольших городов, похоже, стал сюрпризом для местных властей. К примеру, из-за противостояния демонстрантов и сотрудников милиции у здания горисполкома в Барановичах местная избирательная комиссия в ночь после выборов прервала свою работу до утра.

О ситуации в Пинске пресс-центр МВД Беларуси упомянул отдельно, сообщив, что в этом городе "группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции".

Милиция неоднократно применяла против протестовавших светошумовые гранаты

По версии Сергея, одного из местных жителей, протестовавшие были настроены миролюбиво и рассчитывали получить от властей заверения, что голоса на выборах будут подсчитаны честно. Несколько человек от демонстрантов пустили для переговоров в горисполком. "С милицией была договоренность, что никто никого не трогает: люди пели песни Цоя, хлопали в ладоши, скандировали лозунги "Свободу!" и "Жыве Беларусь!", зажигали фонарики, а подростки развернули большой портрет Лукашенко с подписью "Ты не мой президент", - пояснил Сергей.

Однако затем прибыли дополнительные силы ОМОНа и манифестантов взяли в кольцо, после чего начались столкновения. Для сопротивления милиции жители Пинска разобрали скамейки и ограждения клумб. Пострадавшие были с обеих сторон, но данные об этом в местных медучреждениях не разглашают.

Эхо выборов в белорусской глубинке: стрельба и запах пороха

Еще более удивительные события происходили в совсем небольших городках Брестской области. Для 50-тысячного Кобрина, куда во время избирательной кампании кандидаты в президенты не доехали, выход на центральную площадь нескольких сотен человек стал настоящей сенсацией.

Как рассказала местная жительница Екатерина, работающая в сфере здравоохранения, если вечером после выборов все прошло относительно спокойно, то сутки спустя, 10 августа, ОМОН решил разогнать собравшихся, используя светошумовые гранаты и не только. "Было очень страшно: слышались звуки стрельбы, чувствовался запах пороха, а люди не могли понять, почему милиция ведет себя так агрессивно", - делится впечатлениями жительница Кобрина.

Десятки человек вышли вечером после окончания голосования к площади в еще одном райцентре - Ивацевичах. Люди стояли молча (без лозунгов, плакатов или флагов), однако со стороны правоохранителей стали звучать призывы разойтись и выполнять законные требования сотрудников милиции.

"Вот вы хотите какого-то уважения, но его же надо заслужить", - вступил один из протестовавших в дискуссию с милиционером. Перепалка завершилась задержанием нескольких человек, но вечером 10 августа на эту же площадь в Ивацевичах вышло еще больше людей. В результате центр города был перекрыт, на прилегающих улицах выстроились автозаки, и стала появляться информация о новых задержанных.

Когда система дает сбой

Журналист Иван Дунаев считает, что такую активность жителей белорусской провинции предугадать было невозможно: "Избирательная компания стала только поводом. Люди выходят на улицы, выражая свое отношение к происходящему в Беларуси и разуверившись в надеждах быть услышанными местной властью".

Дунаев говорит, что нынешняя система госуправления в Беларуси, когда исполнительная власть на местах не избирается народом, а назначается президентом, показала свою очевидную неэффективность. В результате вместо представителей райисполкомов люди видят на площадях только силовые структуры. При этом последние дни продемонстрировали, что даже при фактическом отсутствии доступа в интернет растет самоорганизация граждан и поиск ими альтернативных источников получения и распространения информации.

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