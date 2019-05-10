Не стреляйте в диких голубей!

В 2020 году немецкие экологи намерены привлечь внимание общественности к проблемам охраны обыкновенных горлиц (нем. Turteltaube) - воркующих символов любви, мира и счастья. Они станут в Германии "Птицами года" (Vogel des Jahres). Соответствующее решение приняли совместно Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Земельный союз охраны птиц Баварии (LBV).

Как подчеркивают эксперты этих экологических организаций, за последние четыре десятилетия популяция обыкновенных горлиц уменьшилась в Германии почти на 90 процентов. Среди причин этого - сокращение ареалов, подходящих для их обитания и выведения потомства, в частности, из-за расширения сельскохозяйственных площадей, которые возделываются индустриальными методами.

Фотогалерея: "Птицы года" в Германии

Немецкие птицы года В 2020 году "Птицей года" в Германии станет обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года"- проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

Немецкие птицы года 2019 Полевой жаворонок (Feldlerche)

Немецкие птицы года 2018 Обыкновенный скворец (Star)

Немецкие птицы года 2017 Серая неясыть (Waldkauz)

Немецкие птицы года 2016 Черноголовый щегол (Stieglitz)

Немецкие птицы года 2015 Ястреб-тетеревятник (Habicht)

Немецкие птицы года 2014 Зеленый дятел (Grünspecht)

Немецкие птицы года 2013 Бекас (Bekassine)

Немецкие птицы года 2012 Галка (Dohle)

Немецкие птицы года 2011 Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

Немецкие птицы года 2010 Большой баклан (Kormoran)

Немецкие птицы года 2009 Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

Немецкие птицы года 2008 Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

Немецкие птицы года 2007 Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

Немецкие птицы года 2006 Обыкновенный поползень (Kleiber)

Немецкие птицы года 2005 Обыкновенный филин (Uhu)

Немецкие птицы года 2004 Крапивник (Zaunkönig)

Немецкие птицы года 2003 Черный стриж (Mauersegler)

Немецкие птицы года 2002 Домовый воробей (Spatz)

Немецкие птицы года 2001 Большая поганка (Haubentaucher)

Немецкие птицы года 2000 Красный коршун (Rotmilan)

Немецкие птицы года 1999 Обыкновенная овсянка (Goldammer) Автор: Максим Нелюбин



Согласно данным NABU, в целом по Европе, включая Россию, сейчас насчитывается всего от трех до шести миллионов пар обыкновенных горлиц, выводящих потомство. Период с мая по сентябрь эти перелетные птицы проводят в Европе, где предпочитают опушки лиственных лесов, граничащих с полями и лугами, а также городские парки. Зимовать улетают в Африку.

По пути туда и обратно жертвами охотников и браконьеров ежегодно становятся от двух до трех миллионов этих птиц только на территории стран Евросоюза, то есть без учета охоты на них в местах зимовки в Северной и Западной Африке. Во время осенней миграции охотиться на них официально разрешено в Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Португалии, а также на Кипре и Мальте. Министерство окружающей среды и охраны природы Германии намерено в ближайшее время подготовить и подать петицию, чтобы добиться полного запрета на отстрел этих птиц в странах ЕС.

Смотрите также: