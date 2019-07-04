Не всем оппозиционерам хватило подписей для регистрации на выборах в Мосгордуму

По данным на утро пятницы, 5 июля, из 414 человек, претендовавших на 45 мест в Мосгордуме, 41 кандидат уже прошел процедуру регистрации. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Подача документов для регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу завершится вечером в субботу, 6 июля. Сбор подписей для регистрации кандидатов закончился накануне.

В числе уже зарегистрировавшихся кандидатов - представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также три единоросса, которые шли на выборы в статусе самовыдвиженцев, но "при поддержке "Единой России".

Кому не хватило подписей

При этом не всем кандидатам от оппозиции удалось набрать необходимое для регистрации количество подписей. В частности, подписей не хватило члену команды Дмитрия Гудкова Павлу Ярилину, бывшему замглавы московского штаба Алексея Навального Виталию Серуканову, а также членам "Яблока": представителю "Альфа-Банка" Юлии Щербаковой, главе муниципального округа Якиманка Андрею Мореву, члену совета депутатов округа Гагаринский Елене Русаковой и некоторым другим кандидатам.

Для прохождения регистрации каждому из кандидатов было необходимо собрать 5-6 тысяч подписей, в зависимости от размеров округа выдвижения.

Любовь Соболь набрала подписей "с запасом"

В то же время соратница Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила на своей странице в Twiter, что ей удалось собрать даже больше подписей, чем было нужно для регистрации: более 6000 из необходимых 4940.

"В избирком можно сдать только 4940 подписей и ни одной больше. Пришлось с утра вычеркивать (по линеечке и с заверением кандидата!) дополнительные", - поделилась активистка в Twitter.

Ранее в интервью DW Любовь Соболь рассказала, что сталкивалась со многими трудностями во время кампании по сбору подписей. В частности, несколько подписей были испорчены из-за того, что один из провокаторов залил их чернилами.

Провокации во время кампании по сбору подписей

Другой кандидат от Навального, Владимир Милов, сообщил о том, что его сборщиков подписей не пускали в подъезды, в то время как у членов "Единой России" такой проблемы не было. Дмитрий Гудкой рассказал в интервью DW, что нескольких сборщиков подписей его команды даже избили. У других - прямо на улице похитили подписные листы, буквально вырвав их из рук активистов.

Встречались и "фальшивые" сборщики подписей, о существовании которых в штабе кандидатов и не подозревали. Кроме того, всегда приходилось строго следить за тем, чтобы подпись не выходила за рамку на бланке: иначе ее могли забраковать.

Кто сможет зарегистрироваться кандидатом на выборах в Мосгордуму

Кроме Соболь, достаточно подписей, по их собственным словам и данным РБК, собрали самовыдвиженцы, бывшие депутаты Госдумы от "Справедливой России" Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-председатель "Открытой России" Александр Соловьев, лидер молодежного крыла движения ПАРНАС Михаил Конев, выдвигающийся от партии "Родина" бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также бывший глава "Яблока" Сергей Митрохин, баллотирующийся в том же округе, что и Любовь Соболь (43-й избирательный округ, к которому относятся Пресненский район, Арбат и Хамовники).

Всего на выборах в столичный парламент были заверены списки кандидатов 17 партий. При этом представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" были освобождены от необходимости собирать подписи для регистрации, поскольку эти партии представлены в Госдуме РФ.

По данным МГИК, окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва будет обнародован 17 июля, после того как окружные избирательные комиссии проверят подписные листы и другие документы. Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

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