Не верь глазам своим: мастера оптических иллюзий (фотогалерея)

Создание иллюзии - одна из важнейших тем в искусстве. Выставка в Мюнхене рассказывает о давно известных и совсем новых приемах оптического обмана.
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