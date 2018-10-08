 Не верь глазам своим: мастера оптических иллюзий (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.10.2018

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Культура и стиль жизни

Не верь глазам своим: мастера оптических иллюзий (фотогалерея)

Создание иллюзии - одна из важнейших тем в искусстве. Выставка в Мюнхене рассказывает о давно известных и совсем новых приемах оптического обмана.

  • Оптическая иллюзия

    Оптический обман в искусстве

    Без риска упасть

    Насколько реально то, что мы видим? Этим вопросом задается экспозиция в мюнхенском выставочном зале Kunsthalle München. Один из ее экспонатов отправляет посетителей в путешествие по виртуальной реальности. Желающие могут пройтись по деревянному трамплину, под которым видны небоскребы анимированного города. Все выглядит очень правдоподобно, и дух захватывает совершенно по-настоящему!

  • Оптическая иллюзия: разбитый чайник и лужа из фарфора

    Оптический обман в искусстве

    Фарфоровая лужа

    Чайник разбился, и растеклась лужа из… фарфора. Ливия Марин, создавшая работу "Nomad Patterns" в 2018 году, искусно играет с восприятием и ожиданиями зрителя. Нам кажется, что мы видим жидкость, в то время, как рассудок подсказывает, что предмет сделан из твердого материала.

  • Оптическая иллюзия

    Оптический обман в искусстве

    Двери в безграничное пространство

    Дэниел Крукс снимал видео "Phantom Ride" 2016 года в разных уголках Австралии. Взгляд зрителя следует за камерой, которая двигается по рельсам и проезжает через разнообразные ворота, за которыми открываются все новые и новые ландшафты.

  • Иллюзия трехмерного пространства

    Оптический обман в искусстве

    Цвет и форма, свет и тень

    Различные синие и голубые тона, игра света и тени и искусно подобранная форма плитки создают иллюзию трехмерного пространства там, где его нет. Эта работа Ханса Петера Ройтера была создана в 1976 году.

  • Оптический обман

    Оптический обман в искусстве

    Полет в тексте

    Музыкант и художница Лори Андерсон создала работу "Chalkroom" в 2017 году совместно с Хсин Чиеном Хуангом. Созданная ими виртуальная реальность представляет поток текста и рисунков, в котором движется зритель. Проплывающие мимо него слова падают в пыль, распадаются и складываются в новые высказывания.

  • Работа Эверта Кольера

    Оптический обман в искусстве

    Иллюзия глубины

    На этой картине голландский художник Эверт Кольер, живший во второй половине 17-го - начале 18-го века, запечатлел предметы так, что они представляются реальными. Полотно кажется трехмерным за счет того, что газеты, листы бумаги, часы и прочие вещи в некоторых местах нарисованы в пространстве между рейками и стеной, в то время, как портрет изображен прикрепленным с наружной стороны.

  • Франс ван Кэйк де Мйерхоп, натюрморт 1670 года

    Оптический обман в искусстве

    Совсем как настоящие

    Голландский художник Франс ван Кэйк де Мйерхоп изобразил на этом натюрморте, написанном в 1670 году, подвешенную на веревке дичь. Картина очень реалистична, так что тушки птиц кажутся настоящими.

  • На выставке в Мюнхене

    Оптический обман в искусстве

    Сюрприз в каждом зале

    Выставка в Мюнхене прослеживает многовековую историю оптического обмана в искусстве. Среди художников, работы которых представлены в экспозиции, много новых имен. Но есть и такие знаменитости, как Герхард Рихтер, Жан-Поль Готье и Энди Уорхол.

  • Канадский художник Эван Пенни

    Оптический обман в искусстве

    Объемный портрет

    Канадский художник Эван Пенни создает работы на стыке между скульптурой и трехмерной фотографией. Его интересует человеческое тело и его восприятие зрителем. Нередко Эван Пенни изображает себя самого, как, например, на этом портрете.

  • Картина Герхарда Рихтера

    Оптический обман в искусстве

    Иллюзия как цель

    На картине Герхарда Рихтера 1967 года изображен листок бумаги. Его угол завернулся, под ним виднеется надпись на следующем листе. Кажется, что это страницы блокнота, а не написанное художником полотно. Иллюзия совершенна и в то же время очевидна. Живописец приглашает зрителя задуматься о том, как легко обмануть и обмануться. Выставка в Мюнхене продлится до 13 января 2019 года.

    Автор: Ольга Солонарь, Александра Мёллекен


  • Оптическая иллюзия

    Оптический обман в искусстве

    Без риска упасть

    Насколько реально то, что мы видим? Этим вопросом задается экспозиция в мюнхенском выставочном зале Kunsthalle München. Один из ее экспонатов отправляет посетителей в путешествие по виртуальной реальности. Желающие могут пройтись по деревянному трамплину, под которым видны небоскребы анимированного города. Все выглядит очень правдоподобно, и дух захватывает совершенно по-настоящему!

  • Оптическая иллюзия: разбитый чайник и лужа из фарфора

    Оптический обман в искусстве

    Фарфоровая лужа

    Чайник разбился, и растеклась лужа из… фарфора. Ливия Марин, создавшая работу "Nomad Patterns" в 2018 году, искусно играет с восприятием и ожиданиями зрителя. Нам кажется, что мы видим жидкость, в то время, как рассудок подсказывает, что предмет сделан из твердого материала.

  • Оптическая иллюзия

    Оптический обман в искусстве

    Двери в безграничное пространство

    Дэниел Крукс снимал видео "Phantom Ride" 2016 года в разных уголках Австралии. Взгляд зрителя следует за камерой, которая двигается по рельсам и проезжает через разнообразные ворота, за которыми открываются все новые и новые ландшафты.

  • Иллюзия трехмерного пространства

    Оптический обман в искусстве

    Цвет и форма, свет и тень

    Различные синие и голубые тона, игра света и тени и искусно подобранная форма плитки создают иллюзию трехмерного пространства там, где его нет. Эта работа Ханса Петера Ройтера была создана в 1976 году.

  • Оптический обман

    Оптический обман в искусстве

    Полет в тексте

    Музыкант и художница Лори Андерсон создала работу "Chalkroom" в 2017 году совместно с Хсин Чиеном Хуангом. Созданная ими виртуальная реальность представляет поток текста и рисунков, в котором движется зритель. Проплывающие мимо него слова падают в пыль, распадаются и складываются в новые высказывания.

  • Работа Эверта Кольера

    Оптический обман в искусстве

    Иллюзия глубины

    На этой картине голландский художник Эверт Кольер, живший во второй половине 17-го - начале 18-го века, запечатлел предметы так, что они представляются реальными. Полотно кажется трехмерным за счет того, что газеты, листы бумаги, часы и прочие вещи в некоторых местах нарисованы в пространстве между рейками и стеной, в то время, как портрет изображен прикрепленным с наружной стороны.

  • Франс ван Кэйк де Мйерхоп, натюрморт 1670 года

    Оптический обман в искусстве

    Совсем как настоящие

    Голландский художник Франс ван Кэйк де Мйерхоп изобразил на этом натюрморте, написанном в 1670 году, подвешенную на веревке дичь. Картина очень реалистична, так что тушки птиц кажутся настоящими.

  • На выставке в Мюнхене

    Оптический обман в искусстве

    Сюрприз в каждом зале

    Выставка в Мюнхене прослеживает многовековую историю оптического обмана в искусстве. Среди художников, работы которых представлены в экспозиции, много новых имен. Но есть и такие знаменитости, как Герхард Рихтер, Жан-Поль Готье и Энди Уорхол.

  • Канадский художник Эван Пенни

    Оптический обман в искусстве

    Объемный портрет

    Канадский художник Эван Пенни создает работы на стыке между скульптурой и трехмерной фотографией. Его интересует человеческое тело и его восприятие зрителем. Нередко Эван Пенни изображает себя самого, как, например, на этом портрете.

  • Картина Герхарда Рихтера

    Оптический обман в искусстве

    Иллюзия как цель

    На картине Герхарда Рихтера 1967 года изображен листок бумаги. Его угол завернулся, под ним виднеется надпись на следующем листе. Кажется, что это страницы блокнота, а не написанное художником полотно. Иллюзия совершенна и в то же время очевидна. Живописец приглашает зрителя задуматься о том, как легко обмануть и обмануться. Выставка в Мюнхене продлится до 13 января 2019 года.

    Автор: Ольга Солонарь, Александра Мёллекен


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Оптическая иллюзия из бумаги

Контекст

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Ссылки в интернете

О выставке на сайте музея

Аудио- и видеофайлы по теме

Оптическая иллюзия из бумаги  

Оптические обманы Эшера  

Оптический обман в Instagram  

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