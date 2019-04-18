Нешуточный взлет Владимира Зеленского

Хорошо смеется тот, кто смеется последним - эта фраза может оказаться вдвойне справедливой для Владимира Зеленского. Человек, профессия которого - смешить людей, иметь нешуточный шанс стать президентом Украины по итогам второго тура выборов в воскресенье, 21 апреля. По данным опросов, за известного телевизионного комика готовы проголосовать более двух третей украинцев. В первом туре 31 марта Зеленский получил около 30 процентов, опередив нынешнего президента Петра Порошенко вдвое.

Как комик стал кандидатом в президенты

В мае Зеленский может быть приведен к присяге в качестве шестого президента Украины. С ним это уже было - в кино. В популярном комедийном сериале "Слуга народа" Зеленский сыграл школьного учителя истории Василия Голобородько, случайно ставшего президентом. Многие обозреватели полагают, что этот сериал помог успеху новоиспеченного политика. Фильм построен на клише о коррумпированной украинской политической элите, желании народа отомстить истеблишменту и надеждах на несистемного политика. Именно в качестве такового и позиционирует себя кандидат.

Комик Зеленский во время шоу в Киеве, 2019 год

41-летний Владимир Зеленский - энергичный мужчина невысокого роста с хрипловатым голосом. Сын институтского профессора из Кривого Рога - промышленного центра на юго-востоке Украины - считается самым известным и успешным комиком страны.

Выпускник спецшколы с английским языком мечтал о МГИМО, о чем сам рассказывал в разных интервью, но в итоге предпочел условную "синицу в руках", получив юридическое образование в вузе, где преподавал его отец. В 1990-е Зеленский начал выступать в КВН, в том числе - в Высшей лиге, много времени проводил в Москве. Но в итоге вернулся в Украину, где в начале 2000-х начался его взлет как шоумена и телевизионного менеджера. Конек Зеленского: политическая сатира. Более 15 лет он вместе с командой потешается над украинской политической элитой. Они именуют себя "Студия Квартал 95", так называется один из районов Кривого Рога. Помимо сценических шоу коллектив делает комедийные сериалы и художественные фильмы.

Критики видят в Зеленском несамостоятельную политическую фигуру и говорят о его возможном союзе с крупным бизнесменом Игорем Коломойским из Днепра, бывшего Днепропетровска. На телеканале Коломойского "1+1" выходят проекты Зеленского, который помимо актерского дела еще и продюсер. Якобы, цель этого альянса - помешать переизбранию Порошенко. Коломойский и Зеленский отрицают политическое сотрудничество перед выборами.

Порошенко и Зеленский

Чего избегает кандидат Зеленский

Необычна не только кандидатура Зеленского, но и его кампания. Классических выступлений на площадях практически не было. Вместо этого перед первым туром Зеленский ездил по стране с концертами, а телеканал "1+1" крутил его многочисленные юмористические программы. Зеленский почти не давал интервью, общался в основном с симпатизирующими ему СМИ, а с избирателями - путем видеообращений в социальных сетях. При помощи креативных слоганов и молодежного языка ему удалось мобилизовать ранее пассивных молодых жителей востока и юга Украины.

С приближением второго тура тон обращений Зеленского к Порошенко становился все агрессивнее. Он вел себя как охотник, преследующий раненого зверя. При этом сам он по возможности избегал необходимости отвечать на критические вопросы и отправлял на ток-шоу своих советников. Зеленский согласился на дуэль с Порошенко, но поставил условия ее проведения, среди которых - стадион, а не телестудия. Запланированные на пятницу, 19 апреля, дебаты до последнего момента оставались под угрозой срыва из-за разногласий в деталях.

Избирательная программа дает лишь приблизительное представление о том, что ждет страну в случае прихода Зеленского к власти. Он обещает "Украину мечты" - страну без коррупции, с высокими зарплатами и пенсиями, быстрым интернетом и хорошими дорогами. Также среди его обещаний - "больше народовластия", то есть больше референдумов, больше справедливости и безопасности. Кандидат обещает закончить войну на востоке Украины, но о том, как он собирается это сделать, говорит мало. Расчет очевиден - понравиться как можно большему числу избирателей.

Последствие разочарования украинцев в политике

Но успешная медиастратегия - не единственное объяснение успеха Зеленского. Корень, полагают обозреватели, - в украинской политике, у которой за десятки лет сложился убийственный имидж. По данным американской компании Gallup, опубликованным в марте, Украина занимает первое место в мире по уровню недоверия граждан к власти - ей доверяют лишь 9 процентов. На этом фоне успех Зеленского - не только его заслуга. Петр Порошенко мог бы спросить себя, не переоценил ли он свои шансы.

Многие украинцы, которые были движущей силой смены власти зимой 2014 года и которые считают себя прозападными патриотами, наблюдают за успехом Зеленского со смесью беспокойства и отчаяния. Судя по настроениям в социальных сетях, основных претензий к Зеленскому две. Во-первых, его воспринимают как русскоговорящего комика, который высмеивал украинский патриотизм. Во-вторых, высказываются опасения, что политическая неопытность Зеленского может привести страну к кризису.

Некоторые предупреждают о возможном реванше сил из окружения бывшей Партии регионов сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича. Сам Янукович во времена своего президентства, похоже, с большой симпатией относился к Зеленскому. В июле 2010 года, когда Янукович принимал неформальный саммит СНГ в Крыму, а заодно праздновал свой юбилей, гостей, среди которых был и президент России Дмитрий Медведев, развлекал Зеленский и его "95-й Квартал".

Один из главных вопросов, который остается открытым, - насколько самостоятельным президентом будет Зеленский, и насколько большим влиянием будет обладать его пока малоизвестное окружение и олигархи. Победы на президентских выборах ему в любом случае будет недостаточно для успешного руководства страной. Осенью в Украине запланированы парламентские выборы, и в Киеве уже гадают, пойдет ли Зеленский на роспуск парламента и досрочные выборы. Его партия "Слуга народа", существующая пока, скорее, на бумаге, лидирует в опросах.

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