 Нетаньяху объявил о своей победе на выборах главы партии ″Ликуд″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.12.2019

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Мир

Нетаньяху объявил о своей победе на выборах главы партии "Ликуд"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что под его руководством партия "Ликуд" одержит крупную победу на предстоящих парламентских выборах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал привести партию "Ликуд" к победе на предстоящих парламентских выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах председателя партии "Ликуд". Об этом сообщил сам политик в Twitter в четверг, 26 декабря.  

"Большая победа! Спасибо членам "Ликуд" за доверие, поддержку и любовь", - написал он в своем микроблоге. "Я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих (парламентских. - Ред.) выборах, и мы продолжим вести государство Израиль по пути невероятных достижений", - добавил Нетаньяху.

Как сообщает информагентство Reuters, Биньямина Нетаньяху поддержали около 71,5 процента членов его партии. Соперник израильского премьера, Гидеон Саар, получил 28,5 процентов голосов. Ожидается, что официальные результаты выборов главы партии "Ликуд" будут объявлены в пятницу, 27 декабря.

Контекст

На первый взгляд, парламентские выборы в Израиле никак не повлияли на возникший в стране политический тупик. И все же они могут стать выходом из него и началом решительных перемен, считает Петер Филипп. (18.09.2019)

В Израиле обнародованы окончательные результаты состоявшихся во вторник парламентских выборов. Победу на них одержал действующий премьер-министр страны. (19.03.2015)

Израиль отмежевывается от США и Западной Европы. Новых партнеров у него более чем достаточно, считает обозреватель FAZ Ханс-Кристиан Рёсслер. (22.08.2016)

Внеочередные парламентские выборы в Израиле

В ночь на 12 декабря кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов. В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию.

Ранее глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяхуи глава оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу.

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    Израиль усилил бомбардировку в районе города Рафах после предполагаемого похищения 1 августа израильского солдата Адара Голдина. Его исчезновение стало одной из причин возобновления армией Израиля военной операции в секторе Газа. Перемирие, объявленное накануне, было прервано через несколько часов после начала. Тель-Авив полагал, что солдата взяли в плен члены радикального движения ХАМАС.

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    Пропавший солдат объявлен погибшим

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  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

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  • Tunnel im Gazastreifen. (Foto: picture-alliance/dpa)

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    Уничтожение туннелей ХАМАС продолжается

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  • John Kerry spricht am Telefon. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Израиль шпионил за госсекретарем США?

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  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сотни погибших в ходе обострения конфликта

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  • Gaza-Protest in Washington. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Антиизраильские протесты

    Военная операция в секторе Газа сопровождается массовыми демонстрациями в разных странах мира. 2 августа антиизраильская акция протеста состоялась перед Белым домом в Вашингтоне. Ранее демонстрации в поддержку палестинцев прошли во многих городах Европы, в их ходе имели место проявления антисемитизма.

    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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Нетаньяху выпустил джинна Путина из бутылки - "Заповедник"

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Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

Израиль начал вывод войск из сектора Газа, но бои там еще продолжаются. ООН критикует обстрел убежищ для мирных жителей. Между тем США и Израиль оказались на грани шпионского скандала.  

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