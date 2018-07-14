 Несмотря на слова Трампа, в ЕС по-прежнему считают США другом | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2018

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Европа

Несмотря на слова Трампа, в ЕС по-прежнему считают США другом

Евросоюз и США - лучшие друзья, уверены в Еврокомиссии и Евросовете. "Тот, кто называет нас врагами, распространяет фейковые новости", - подчеркнул Дональд Туск. Ранее Дональд Трамп объявил ЕС недругом США.

Глава Евросовета Дональд Туск и президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Глава Евросовета Дональд Туск и президент США Дональд Трамп (фото из архива)

В Еврокомиссии и Евросовете не поддержали слова Дональда Трампа, который ранее назвал ЕС противником на фоне торгового спора между Европой и США. Франс Тиммерманс и Дональд Туск выразили свое мнение в воскресенье, 15 июля, в соцсети Twitter.

Контекст

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Вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс написал, что европейцы и американцы связаны друг с другом историей и общими ценностями. "Называя своих лучших друзей врагами, ты лишь осчастливишь своих настоящих врагов. Европейцы никогда не отвернутся от США, потому что США никогда от нас не отворачивались. Для этого и нужны друзья", - заявил Франс Тиммерманс.

"Фейковые новости" от Трампа

В свою очередь, глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что США и ЕС являются лучшими друзьями, добавив: "Тот, кто называет нас врагами, распространяет фейковые новости". Выражение "фейковые новости" часто употребляет сам Дональд Трамп, когда пытается оспорить точку зрения, с которой он не согласен.

Ранее в интервью телеканалу CBS американский президент заявил, что у США "много недругов", в числе которых - Евросоюз, Россия и Китай. По его словам, ЕС стал неприятелем в связи с торговым спором, РФ - недруг США "в определенных аспектах", а Китай - экономический противник.

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    Автор: Томас Кольман


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