 Несколько человек погибли в результате стрельбы во Флориде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.08.2018

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Мир

Несколько человек погибли в результате стрельбы во Флориде

В результате стрельбы в развлекательном центре во Флориде погибли не менее четырех человек, еще 11 получили ранения. Нападавший, по данным полиции, мертв.

Полиция у места преступления

Полиция у места преступления

Контекст

Жителям штата Нью-Йорк, ранее судимым по обвинению в домашнем насилии, отныне запрещено иметь любое огнестрельное оружие. Новый закон принят на волне антиоружейных протестов. (01.04.2018)

Во Флориде принят новый законопроект, направленный на регулирование продажи и владения оружием. Поводом стало массовое убийство в Паркленде 14 февраля. (08.03.2018)

В развлекательном центре The Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида) в воскресенье, 26 августа, произошла стрельба, сообщает полиция. По данным CBS, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 11 получили ранения. В центре проводился турнир по видеоиграм.

Один из подозреваемых в нападении мертв, сейчас полиция устанавливает, был ли у него сообщник, указано в Twitter шерифа.

В нем также говорится о множестве жертв, а также госпитализированных пострадавших. Полиция ранее сообщала о "массовой стрельбе" и рекомендовала держаться подальше от места происшествия.

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