Несанкционированный "Чернобыльский шлях" оказался немноголюдным

В Минске в несанкционированной демонстрации памяти жертв Чернобыльской катастрофы приняли участие до 50 человек. Подробности - в материале DW.
В Минске вечером в пятницу, 26 апреля состоялось несанкционированное шествие "Чернобыльский шлях", в котором приняли участие до 50 активистов. Вместе с журналистами и сотрудниками правоохранительных органов в штатском всего получалось чуть более сотни демонстрантов. При этом возле Чернобыльской часовни, конечной точки маршрута демонстрантов, были припаркованы около 10 автобусов с бойцами спецназа, общее количество которых было в несколько раз больше, чем участников.
В акции приняли участие сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова, заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, и.о. главы Объединенной гражданской партии Николай Козлов, представители незарегистрированного движения солидарности "Разам" Елена Толстая и Вячеслав Сивчик, священник незарегистрированной Белорусской автокефальной церкви отец Викентий и другие.
Одной из первых развернула плакат врач-педиатр из Осиповичей со статистикой смертности и рождаемости населения в 2018 и 2019 годах и утверждением, что в Беларуси происходит геноцид. Минчанин Игорь Павлович, он держал плакат "социально-экономический Чернобыль гораздо страшнее атомного Чернобыля", рассказал в интервью DW, что пришел на эту акцию, чтобы отдать долг всем ребятам, которые спасли и Европу, и весь мир от большой беды - ценой своей жизни остановив распространение радиации. Активистка Нина Багинская развернула плакат, на котором были написаны слова "Чернобыль", "Островец" и "Лукашенко". По ее словам, она опасается, что строительство в Островце Белорусской АЭС может обернуться катастрофой.
Власти проводят сегрегацию по имущественному принципу
"Чернобыльский шлях" изначально был разрешен, но стал несанкционированным за день до своего проведения, когда его организаторы отозвали заявку из-за принципиального нежелания платить за охрану милиции 5737,05 белорусских рублей (около 2 443,64 евро). Как заявила DW Ольга Ковалькова, непомерной платой за организацию акции, штрафами за участие в неразрешенных мероприятиях власти делают все, чтобы никто не выходил на улицу, не имел возможности высказывать им свое мнение.
Ковалькова обращает внимание, что требованием оплаты услуг милиции власти нарушают конституционное право граждан на реализацию своего мирного протеста, вводит сегрегацию по имущественному принципу. "Ни один человек у нас не может себе позволить платить такие суммы. Под запрет попадают и крестный ход, и велопробег", - подчеркнула она. Политик заявила о начале кампании по отмене постановления правительства об оплате милиции.
Вспомнили поименно
На заключительном митинге у Чернобыльской часовни Вячеслав Сивчик призвал собравшихся минутой молчания почтить память ликвидаторов и жертв чернобыльской катастрофы, а также "великих белорусов Алеся Адамовича, Юрия Ходыко, Василя Быкова, которые были в первых рядах борцов за правду о Чернобыле и выступили организаторами первых "Чернобыльских шляхов". Вспомнили собравшиеся и Геннадия Грушевого, Евгения Коноплю, Ивана Никитченко, которые сделали все возможное, разработав научные методы защиты, позволившие спасти белорусских детей и уменьшить вредное воздействие аварии на белорусскую нацию.
Акция завершилась без эксцессов. Милиция никак прямо не препятствовала действиям демонстрантов – только проводила видеофиксацию.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: