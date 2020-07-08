 ′′Неразумные девы′′ возвращаются на свои места (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.08.2020

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По Германии

''Неразумные девы'' возвращаются на свои места (фото)

Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.

Около Эрфуртского собора

Эрфурт • Эти фотографии сделаны в столице немецкой федеральной земли Тюрингия, где сейчас проходит реставрация одного из порталов Эрфуртского собора, который украшают изображения разумных и неразумных дев из библейской притчи - тех самых, которые взяли и не взяли масло для своих светильников.

Притча о десяти девах в Евангелии от Матфея

Притча, согласно толкованиям теологов, полна символов и делит христиан на две категории: тех, кто служит богу и верен его заветам, и тех, кто погрузился в мирскую суету, не слишком радея о наполнении своего светильника маслом.

Одна из эрфуртских неразумных дев после реставрации

Одна из эрфуртских неразумных дев после реставрации

Готические скульптуры Эрфуртского собора

На этой неделе в Эрфуртский собор доставили из реставрационной мастерской фигуры "неразумных дев", которые вскоре займут свои привычные места на портале. Скульптурные изображения были созданы около 1300 года. "Разумные девы", конечно же, последуют их примеру.

Северный портал Эрфуртского собора, он же - Треугольный портал (Triangelportal)

Северный портал Эрфуртского собора, он же - Треугольный портал (Triangelportal)

Эрфуртский собор, посвященный Деве Марии, был заложен в VIII веке. Сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Не получил практически никаких повреждений во время Второй мировой войны. Во времена ГДР здесь проводились длительные реставрационные работы, завершенные уже после воссоединения Германии. Однако такие древние памятники нуждаются в постоянной заботе - ремонте и реставрации. 

Кстати, вот здесь можно прочитать, как работает реставрационная мастерская знаменитого Кельнского собора.

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    Автор: Максим Нелюбин


Эрфуртский собор сверху

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Эрфуртский собор - #DailyDrone

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