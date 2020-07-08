''Неразумные девы'' возвращаются на свои места (фото)

Эрфурт • Эти фотографии сделаны в столице немецкой федеральной земли Тюрингия, где сейчас проходит реставрация одного из порталов Эрфуртского собора, который украшают изображения разумных и неразумных дев из библейской притчи - тех самых, которые взяли и не взяли масло для своих светильников.

Притча о десяти девах в Евангелии от Матфея

Притча, согласно толкованиям теологов, полна символов и делит христиан на две категории: тех, кто служит богу и верен его заветам, и тех, кто погрузился в мирскую суету, не слишком радея о наполнении своего светильника маслом.

Одна из эрфуртских неразумных дев после реставрации

Готические скульптуры Эрфуртского собора

На этой неделе в Эрфуртский собор доставили из реставрационной мастерской фигуры "неразумных дев", которые вскоре займут свои привычные места на портале. Скульптурные изображения были созданы около 1300 года. "Разумные девы", конечно же, последуют их примеру.

Северный портал Эрфуртского собора, он же - Треугольный портал (Triangelportal)

Эрфуртский собор, посвященный Деве Марии, был заложен в VIII веке. Сочетает в себе элементы романского и готического стилей. Не получил практически никаких повреждений во время Второй мировой войны. Во времена ГДР здесь проводились длительные реставрационные работы, завершенные уже после воссоединения Германии. Однако такие древние памятники нуждаются в постоянной заботе - ремонте и реставрации.

Кстати, вот здесь можно прочитать, как работает реставрационная мастерская знаменитого Кельнского собора.

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Что интересного в Тюрингии?

Достопримечательности Тюрингии Эрфурт Путешествие по Тюрингии начинаем в столице этой земли Эрфурте. Иногда его называют "самым северным городом Италии", впрочем, на этот титул также претендует, например, баварский Регенсбург. В число наиболее известных эрфуртских достопримечательностей входит Мост лавочников (Krämerbrücke). Он полностью застроен домами и является самым длинным таким мостом в Европе. Его возвели здесь в XIV веке.

Достопримечательности Тюрингии Национальный парк Хайних Из города - на природу. В Тюрингии находится национальный парк Хайних (Hainich). Вместе с другими такими первобытными буковыми лесами Германии эта заповедная пуща включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут совершить здесь прогулку среди крон деревьев - по специальной дорожке, проложенной на 24-метровой высоте.

Достопримечательности Тюрингии Вартбург Этот средневековый замок около Айзенаха также внесен список Всемирного наследия. Вартбург занимает особое место в истории немецкой Реформации, 500-летие начала которой отмечается в 2017 году. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер. Комната, в которой он жил и работал, стала местом паломничества почти сразу после его смерти.

Достопримечательности Тюрингии Бах Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах. Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещает 60 тысяч человек. Отметим также, что ежегодно в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.

Достопримечательности Тюрингии Гёте В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст". На фото - гравюра 1850 года.

Достопримечательности Тюрингии Шиллер В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера, в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.

Достопримечательности Тюрингии Баухауз От классической литературы в Веймаре - рукой подать до современной архитектуры. Именно в этом городе в 1919 году Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования - Баухауз. Позже она переехала в Дессау. Преподаватели и ученики Баухауза произвели революцию в прикладном искусстве и архитектуре XX века. В Веймаре можно посетить музей, посвященный его истории.

Достопримечательности Тюрингии Тюрингский лес Завершая путешествие, заглянем в Тюрингский лес. Здесь проходит часть 170-километрового пешеходного маршрута Ренштайг (Rennsteig). Ежегодно по нему путешествует около ста тысяч человек. Отметим также, что в этой восточногерманской федеральной земле находится часть горного региона Гарц, который также пользуется популярностью среди любителей отдыха на природе.

Достопримечательности Тюрингии Тюрингские колбаски Свежий воздух повышает аппетит. Голод можно утолить с помощью традиционного тюрингского фастфуда - знаменитых местных жареных колбасок - Thüringer Rostbratwurst. Это название включено в список региональных деликатесов. В рецепт входят свиной фарш, соль, перец, майоран, тмин и чеснок. Подают их обычно с булочкой и тюрингской горчицей.

Достопримечательности Тюрингии Скат Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов. Автор: Максим Нелюбин



Эрфуртский собор сверху