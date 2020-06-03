Неразгаданные тайны картин (фотогалерея)

Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

Куда они смотрят?

Не правда ли, очень странная композиция? Чей портрет пишет в 1656 году изобразивший на картине самого себя испанский художник Веласкес? Кто ему позирует? Ну, не инфанта же со свитой, повернутые к нему спинами? Может быть, король Филипп с супругой, чье отражение мы видим в зеркале на заднем плане, на которых все, включая художника, и смотрят? Все перевернуто и загадочно: кто субъект, кто объект?