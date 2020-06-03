 Неразгаданные тайны картин (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2020

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Культура и стиль жизни

Неразгаданные тайны картин (фотогалерея)

Шедевры мировой живописи скрывают множество загадок. До сих пор многие тайны - от "кода да Винчи" до прекрасной незнакомки Крамского - не разгаданы и вопросы остаются открытыми...

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Фальшивая сережка?

    "Девушка с жемчужной сережкой" - один из самых известных шедевров нидерландского живописца Яна Вермеера. Написана она была примерно в 1665 году. Кого изобразил художник, неизвестно, но главная загадка не в этом. Сережка слишком большая. Натуральный жемчуг таким не бывает, искусственный тогда не выращивали. Может быть, перламутр? Кроме того, совершенно непонятно, на чем держится на ухе сережка.

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Что скрывает занавес?

    Еще один Вермеер и еще одна загадка. От кого "Девушка, читающая письмо у открытого окна", получило письмо? От мамы? От возлюбленного? И какую роль играет явно лишний тяжелый занавес, занимающий чуть ли не треть площади картины? Рентгеноскопия показала: занавес появился позже, чтобы скрыть изображенного за спиной девушки купидона - обнаженного посланника любви. Значит, все-таки от возлюбленного...

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Апостол Иоанна?

    Каких только тайных символов ни находили в монументальной фреске Леонардо да Винчи, изображающей последнюю трапезу Иисуса с апостолами! Нашли, например, зашифрованное пророчество - "код да Винчи" - о конце света в 4006 году. И почему справа от Иисуса - женщина?! Якобы апостол Иоанн - но взляните на его (ее?) лицо, белую кожу... Некоторые угадывают даже женскую грудь под одеждой...

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Известная "Неизвестная"?

    Сразу после того, как картина Крамского "Неизвестная" появилась на выставке передвижников в марте 1883 года, художника стали распрашивать: кто эта прекрасная незнакомка? Он так и не назвал ее имени. Одна из гипотез говорит, что это княжна Екатерина Долгорукова, морганатическая жена императора Александра II. Другая версеия: это бывшая курская крестьянка, вышедшая замуж за дворянина Бестужева.

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Беременная Мона Лиза?

    Загадочная улыбка Моны Лизы легендарна. Но это не единственная тайна знаменитой картины. Возможно, Леонардо да Винчи изобразил на ней... беременную Джоконду. Посмотрите, как скрещены ее руки, прикрывающие округлый животик. Поиски в архивах показали, что жена торговца шелком Лиза дель Джокондо действительно была беременна, когда Леонардо писал ее портрет. Может быть, поэтому она улыбается?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Куда они смотрят?

    Не правда ли, очень странная композиция? Чей портрет пишет в 1656 году изобразивший на картине самого себя испанский художник Веласкес? Кто ему позирует? Ну, не инфанта же со свитой, повернутые к нему спинами? Может быть, король Филипп с супругой, чье отражение мы видим в зеркале на заднем плане, на которых все, включая художника, и смотрят? Все перевернуто и загадочно: кто субъект, кто объект?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Сколько здесь портретов?

    Этот необычный портрет малоизвестный австрийский художник Иоханнес Гумпп написал в 1646 году, в возрасте двадцати лет. Сколько здесь его изображений? Два? Три? Сам Гумп назвал картину просто: "Автопортрет". Но сегодня ее как только ни называют: "Двойной портрет", "Тройной портрет"... Наверное, оптимальный вариант: "Автопортрет с зеркалом и мольбертом". Или?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Гитарист или кормящая мать?

    В 1903 году, когда был написан "Старый гитарист", картины 22-летнего Пикассо плохо покупали, он нищенствовал. Если внимательно посмотреть на склоненную голову гитариста, то между ухом и шеей видно лицо женщины. Под слоем краски - другая картина: кормящая ребенка мать и корова с теленком. Пикассо из экономии писал новые картины на старых работах. Как знать, не лишился ли мир еще одного его шедевра?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Когда она обернется?

    А это работа современного немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) - портрет его дочери Бабетты, которую в семье называют Бетти. Или точнее было бы называть его антипортретом? Ведь лица Бетти мы не видим, она отвернулась именно потому, что не хочет, чтобы мы его увидели. В музее люди долго стоят перед этой картиной - ждут, когда Бетти обернется...

    Автор: Ефим Шуман


  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Фальшивая сережка?

    "Девушка с жемчужной сережкой" - один из самых известных шедевров нидерландского живописца Яна Вермеера. Написана она была примерно в 1665 году. Кого изобразил художник, неизвестно, но главная загадка не в этом. Сережка слишком большая. Натуральный жемчуг таким не бывает, искусственный тогда не выращивали. Может быть, перламутр? Кроме того, совершенно непонятно, на чем держится на ухе сережка.

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Что скрывает занавес?

    Еще один Вермеер и еще одна загадка. От кого "Девушка, читающая письмо у открытого окна", получило письмо? От мамы? От возлюбленного? И какую роль играет явно лишний тяжелый занавес, занимающий чуть ли не треть площади картины? Рентгеноскопия показала: занавес появился позже, чтобы скрыть изображенного за спиной девушки купидона - обнаженного посланника любви. Значит, все-таки от возлюбленного...

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Апостол Иоанна?

    Каких только тайных символов ни находили в монументальной фреске Леонардо да Винчи, изображающей последнюю трапезу Иисуса с апостолами! Нашли, например, зашифрованное пророчество - "код да Винчи" - о конце света в 4006 году. И почему справа от Иисуса - женщина?! Якобы апостол Иоанн - но взляните на его (ее?) лицо, белую кожу... Некоторые угадывают даже женскую грудь под одеждой...

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Известная "Неизвестная"?

    Сразу после того, как картина Крамского "Неизвестная" появилась на выставке передвижников в марте 1883 года, художника стали распрашивать: кто эта прекрасная незнакомка? Он так и не назвал ее имени. Одна из гипотез говорит, что это княжна Екатерина Долгорукова, морганатическая жена императора Александра II. Другая версеия: это бывшая курская крестьянка, вышедшая замуж за дворянина Бестужева.

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Беременная Мона Лиза?

    Загадочная улыбка Моны Лизы легендарна. Но это не единственная тайна знаменитой картины. Возможно, Леонардо да Винчи изобразил на ней... беременную Джоконду. Посмотрите, как скрещены ее руки, прикрывающие округлый животик. Поиски в архивах показали, что жена торговца шелком Лиза дель Джокондо действительно была беременна, когда Леонардо писал ее портрет. Может быть, поэтому она улыбается?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Куда они смотрят?

    Не правда ли, очень странная композиция? Чей портрет пишет в 1656 году изобразивший на картине самого себя испанский художник Веласкес? Кто ему позирует? Ну, не инфанта же со свитой, повернутые к нему спинами? Может быть, король Филипп с супругой, чье отражение мы видим в зеркале на заднем плане, на которых все, включая художника, и смотрят? Все перевернуто и загадочно: кто субъект, кто объект?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Сколько здесь портретов?

    Этот необычный портрет малоизвестный австрийский художник Иоханнес Гумпп написал в 1646 году, в возрасте двадцати лет. Сколько здесь его изображений? Два? Три? Сам Гумп назвал картину просто: "Автопортрет". Но сегодня ее как только ни называют: "Двойной портрет", "Тройной портрет"... Наверное, оптимальный вариант: "Автопортрет с зеркалом и мольбертом". Или?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Гитарист или кормящая мать?

    В 1903 году, когда был написан "Старый гитарист", картины 22-летнего Пикассо плохо покупали, он нищенствовал. Если внимательно посмотреть на склоненную голову гитариста, то между ухом и шеей видно лицо женщины. Под слоем краски - другая картина: кормящая ребенка мать и корова с теленком. Пикассо из экономии писал новые картины на старых работах. Как знать, не лишился ли мир еще одного его шедевра?

  • Загадочные картины

    Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи?

    Когда она обернется?

    А это работа современного немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) - портрет его дочери Бабетты, которую в семье называют Бетти. Или точнее было бы называть его антипортретом? Ведь лица Бетти мы не видим, она отвернулась именно потому, что не хочет, чтобы мы его увидели. В музее люди долго стоят перед этой картиной - ждут, когда Бетти обернется...

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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Загадочные картины: что скрывают шедевры живописи? 03.06.2020

Шедевры мировой живописи скрывают множество загадок: от "кода да Винчи" до прекрасной незнакомки Крамского. До сих пор многие эти тайны не разгаданы и вопросы остаются...

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