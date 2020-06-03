Неразгаданные тайны картин (фотогалерея)

Шедевры мировой живописи скрывают множество загадок. До сих пор многие тайны - от "кода да Винчи" до прекрасной незнакомки Крамского - не разгаданы и вопросы остаются открытыми...
В музее Рейксмюсеум в Амстердаме стартовала беспрецедентная акция: на глазах у посетителей там реставрируют холст Рембрандта "Ночной дозор". Следить за работой можно и в интернете. (10.07.2019)
Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте-на-Майне. (05.02.2020)
По итогам продаж на актуальном арт-рынке немецкий художник Герхард Рихтер является абсолютным лидером, уступая лишь уже почившим классикам изобразительного искусства. (28.04.2015)
Творения этого немецкого художника относятся к числу самых дорогих в мире. А сколько стоят его выброшенные в мусор шедевры? Житель Мюнхена попытался заработать на макулатуре. (04.12.2019)
Чем же все-таки завершилась история отношений бога любви Эрота и прекрасной царевны Психеи? В Кельне представлены версии итальянских и голландских художников эпохи Возрождения. (20.07.2015)