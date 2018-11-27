 Неправомерно депортированного россиянина намерены вернуть в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.11.2018

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Германия

Неправомерно депортированного россиянина намерены вернуть в ФРГ

Суд Гисена распорядился вернуть в Германию соискателя убежища, гражданина РФ. Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило до этого его прошение об убежище.

Женщина с судейским молотком в руке

Власти федеральной земли Гессен намерены вернуть россиянина, который был депортирован после того как подал ходатайство о предоставлении убежища. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает информационное агентство epd. Срок исполнения решения пока не определен, заявил представитель управления административного округа Гисен Оливер Кеслер (Oliver Keßler).

Контекст

В Германии соискатели убежища получают до 354 евро в месяц, по этому показателю ФРГ находится среди лидеров в Евросоюзе. Но есть и страны ЕС, где мигрантам платят больше. Подробности - у DW. (21.06.2018)

Уезжать из России лучше не в надежде на статус политического беженца, говорят правозащитники. Европейская бюрократия все хуже справляется с наплывом заявлений, поэтому лучше сразу искать работу или приезжать на учебу. (19.05.2018)

Гражданин России был выслан из ФРГ 13 ноября 2017 года. Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) отклонило его прошение об убежище и передало документ в управление административного округа. По данным медиакомпании Hessischer Rundfunk, речь идет о представителе езидов - курдского этнического меньшинства, который до депортации временно проживал в районе Марбург-Биденкопф.

9 октября 2018 года административный суд Гисена признал депортацию незаконной и распорядился вернуть россиянина в Германию. Однако суд пока не вынес вердикт по отклонению ходатайства об убежище.

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    Автор: Ирина Филатова


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