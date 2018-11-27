Неправомерно депортированного россиянина намерены вернуть в ФРГ

Власти федеральной земли Гессен намерены вернуть россиянина, который был депортирован после того как подал ходатайство о предоставлении убежища. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает информационное агентство epd. Срок исполнения решения пока не определен, заявил представитель управления административного округа Гисен Оливер Кеслер (Oliver Keßler).

Гражданин России был выслан из ФРГ 13 ноября 2017 года. Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) отклонило его прошение об убежище и передало документ в управление административного округа. По данным медиакомпании Hessischer Rundfunk, речь идет о представителе езидов - курдского этнического меньшинства, который до депортации временно проживал в районе Марбург-Биденкопф.

9 октября 2018 года административный суд Гисена признал депортацию незаконной и распорядился вернуть россиянина в Германию. Однако суд пока не вынес вердикт по отклонению ходатайства об убежище.

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