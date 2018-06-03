Неожиданные повороты избирательной кампании в Кишиневе

В Молдавии 20 октября пройдут всеобщие местные выборы. Основная их интрига связана с избранием мэра Кишинева. На этот пост претендуют 19 кандидатов. Их программы мало отличаются друг от друга, и жители столицы обращают больше внимания на то, от какой партии или движения выдвинулся тот или иной кандидат, каких взглядов он придерживается. C 2003 года кресло столичного градоначальника занимают выдвиженцы правых политических сил, но на этот раз эксперты не исключают неожиданностей.

Что говорят соцопросы в Кишиневе?

Наиболее вероятные кандидаты на должность кишиневского мэра - выдвиженцы партий, входящих в парламентское большинство: представитель пророссийской Партии социалистов Ион Чебан и Андрей Нэстасе, лидер проевропейской правой партии DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда"), входящей в избирательный блок ACUM ("Сейчас"). По результатам соцопроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов в период с 27 сентября по 8 октября, именно они возглавляют рейтинг предпочтений жителей столицы.

Ион Чебан

За Иона Чебана готовы отдать голоса почти 47% избирателей, за Андрея Нэстасе - немногим больше 31%. По словам председателя Ассоциации социологов и демографов Виктора Мокану, по сравнению с предыдущими исследованиями рейтинг Нэстасе упал, разрыв между кандидатами продолжает расти, "и в этой ситуации есть вероятность, что Ион Чебан победит с первого раза".

В пятерку электоральных предпочтений входят также недавно вышедший из состава блока ACUM из-за нежелания сотрудничать с социалистами Октавиан Цыку (почти 7% голосов), трижды побеждавший на местных выборах бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (4%) и экс-министр экологии либерал Валериу Мунтяну (3,5%).

Неожиданная должность Нэстасе

Ион Чебан и Андрей Нэстасе уже участвовали во втором туре электорального марафона на досрочных местных выборах в Кишиневе 3 июня 2018 года. Победу с незначительным перевесом тогда одержал лидер партии DA. Но занять кресло мэра Нэстасе не пришлось. ЦИК, подконтрольный правящей тогда Демпартии, аннулировал результаты голосования. Основанием стал пост оппозиционного политика в соцсетях, где он в день выборов призывал избирателей прийти на участки. Судьи трех инстанций согласились с решением ЦИК. В Евросоюзе сочли этот вердикт несущим в себе угрозу для демократии в Молдавии.

Андрей Нэстасе

После того, как 8 июня 2019 года в молдавском парламенте было создано коалиционное большинство, депутаты приняли декларацию "О захваченном государстве". Андрей Нэстасе возглавил министерство иностранных дел и занял кресло вице-премьера. Вступив в предвыборную борьбу за должность мэра, он, согласно законодательству, приостановил свою работу в кабмине.

А уже в разгар избирательной кампании, 8 октября, Апелляционная палата Кишинева неожиданно отменила свое прошлогоднее решение и утвердила результаты досрочных местных выборов 3 июня 2018 года. И Нэстасе получил должность мэра, от которой, впрочем, сразу отказался как участник новой электоральной гонки.

Кампания в Кишеневе проходит без шоу

Особенность нынешней избирательной кампании в том, что "она проходит вяло, нет обычных политических шоу и взаимных разоблачений", говорит в интервью DW политический аналитик Дмитрий Чубашенко. 16 сентября социалисты и блок ACUM даже подписали соглашение о сотрудничестве, где обязались обходиться в период предвыборной кампании без нападок друг на друга. "Не исключено, что ссориться они будут потом, когда в Кишиневе появится мэр. Эта должность - трамплин в президенты и в парламент", - напоминает эксперт.

Прогнозировать чью-либо победу сейчас трудно. "Во втором туре идет, как правило, протестное голосование. Правых кандидатов всегда большинство, и людям, чей кандидат не прошел, главное не допустить к власти пророссийские силы", - считает Чубашенко. Но в этот раз, по его мнению, может победить и социалист Ион Чебан. В избирательной кампании он отказался от партийной символики и сделал упор на вопросы, связанные с городским хозяйством. "Чебан хорошо знает проблемы столицы, ведь он был муниципальным советником", - делится своим мнением эксперт.

Для того, чтобы выборы были признаны действительными, необходимо, чтобы в воскресенье к избирательным урнам пришло 25 процентов жителей столицы, имеющих право голоса.

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