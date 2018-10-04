Необычные фотографии звездного неба (видео)

Для немецкого саксофониста Франк Заккенхайм астрофотография - хобби. Но на его снимки небесных объектов обратило внимание даже космическое агентство США NASA.
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