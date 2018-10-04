 Необычные фотографии звездного неба (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Необычные фотографии звездного неба (видео)

Для немецкого саксофониста Франк Заккенхайм астрофотография - хобби. Но на его снимки небесных объектов обратило внимание даже космическое агентство США NASA.

Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

В объективе - небо

Смотрите также:
Фотогалерея: Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Александер Герст на весах

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Тренировка астронавтов на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Стыковка Союза МС-09 с МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


 

 

 

Контекст

Чем занимается новый командир МКС

Александер Герст - первый немецкий астронавт, который возглавил Международную космическую станцию. Что входит в его обязанности? (04.10.2018)  

Космос наш - или Илона Маска?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX. (02.10.2018)  

Как у немцев появился свой Гагарин

40 лет назад первым из немцев в космосе побывал Зигмунд Йен - 90-й в списке всех летавших в космос, а также первый и единственный космонавт из ГДР. (26.08.2018)  

Самые красивые ландшафты

Более 3500 снимков авторов со всей планеты рассмотрело жюри ежегодного международного конкурса International Landscape Photographer. Представляем вам лучшие пейзажные фотографии 2017 года. (28.02.2018)  

Впечатляющие фотографии "прозрачных" рыб

В немецком городе Штральзунде открылась выставка необычных фотографий обитателей морских глубин. Специальная технология позволяет увидеть рыб насквозь. (08.03.2018)  

Микромир крупным планом

Божьи коровки, кузнечики, цветы и снежинки, какими их просто так не увидишь. Студент из Штутгарта совместил исследования с хобби - и получил награду ООН. (24.06.2016)  

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта!  

Аудио- и видеофайлы по теме

В объективе - небо  

Оптическая иллюзия из бумаги  

Фотограф снимает птиц  

Также по теме

Great White Shark

Комментарий: Дерипаска ловит маленькую рыбку, чтобы спасти большую 13.02.2018

В нарастающем шуме "рыбкагейта" из-под удара потихоньку выводится вице-премьер Сергей Приходько. А ведь он - главный фигурант фильма Навального, хотя и появляется лишь в небольшом эпизоде, считает Александр Плющев.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Три дня с Роми Шнайдер

Кадр из фильма

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера