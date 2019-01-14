Необычные жилые дома (видео)

Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

Все оттенки серого, заимствованные у природы или стиля этно, - эта палитра также будет доминировать в оформлении жилых помещений в ближайшие годы. С ней хорошо гармонирует мебель из дерева, желательно почти необработанного, а также предметы из стекла и керамики.