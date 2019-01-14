 Необычные жилые дома (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.01.2019

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Культура и стиль жизни

Необычные жилые дома (видео)

Пять домов в разных европейских странах - рейтинг DW. Смотрите и удивляйтесь вместе с нами!

Смотреть видео 02:28
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02:28 мин

Пять необычных домов в Европе (видео)

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    Автор: Татьяна Вайнман


 

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