Необычная церемония: как белорусской оппозиции вручали премию Сахарова

Беларусь сравнялась с Китаем и Кубой: это три единственные страны, представителям которых трижды присуждали премию Европейского парламента "За свободу мысли", названную в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. В среду, 16 декабря, белорусской демократической оппозиции, представленной, в частности, символом протестов Светланой Тихановской, вручили награду за 2020 год на церемонии, не похожей на все предыдущие.



Вручение в условиях пандемии

Вручение планировали провести в Страсбурге. Однако из-за пандемии коронавируса было непонятно, пройдет ли оно, что называется, физически, или же парламент ЕС ограничится виртуальной процедурой. В итоге провели полноценную церемонию в здании Европарламента в Брюсселе. "Правозащитники и демократические активисты - это наши примеры для подражания. Как знак крайнего уважения к ним мы организовали церемонию вручения премии Сахарова, несмотря на нынешние сложности", - заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

В отличие от вручения премии в прежние годы, на сей раз большинство депутатских мест пустовали. На балконе для посетителей вообще не было никого: сейчас в Европарламент не пускают сторонних. Лишь на балконе для прессы разместились около двух десятков журналистов. И все же депутатов было куда больше, чем на только что завершившихся дебатах, посвященных недавнему саммиту ЕС, - одних из самых важных на этой неделе. Несколько парламентариев были в бело-красно-белых шарфах.



Показательно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после дебатов по саммиту не ушла, а осталась на церемонию, хотя к ее инстанции премия Сахарова не имеет никакого отношения. После вручения фон дер Ляйен подошла к Тихановской и пообщалась с ней несколько минут. Присутствовал на вручении и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, хотя за несколько часов до этого уже провел отдельную встречу с Тихановской.



Премия Сахарова - всем участникам протестов в Беларуси



Необычным было и число лауреатов. Хотя премию Сахарова не раз получали группы людей, сейчас ее присудили сразу десяти человекам. Таким образом евродепутаты постарались отразить весь социальный спектр протестов в Беларуси. Большинство лауреатов смогли приехать в Брюссель. Кроме Тихановской, это активистки Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома МТЗ Сергей Дылевский и основатель телеграм-канала Nexta Степан Путило.

Не смогли приехать блогер Сергей Тихановский, активист Мария Колесникова и кандидат в президенты в 2010 году Николай Статкевич: все находятся под арестом в Беларуси. Их представляли родственники. И только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич присутствовала на церемонии виртуально.



"Наши храбрые женщины, рабочие, студенты, доктора, учителя, юристы, писатели, журналисты и активисты, - все они в Беларуси борются за нашу свободу. Именно им принадлежит эта премия", - заявила Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте.

Две разные Беларуси

В своей речи она обрисовала две действительности в Беларуси: "Мирные люди с флагами и цветами против прячущих лица за балаклавами вооруженных мужчин в черном". "Одетая в белое женщина, стоящая на коленях перед ОМОНом. Это не сцена из фильма о войне. Это - мирная Беларусь в 2020 году", - рассказала Тихановская. По ее мнению, почти 30 лет белорусов сдерживали стены страха. "Но в этом году все изменилось. В этом году мы объединились в нашем стремлении к переменам. И вместе мы поверили, что эту стену страха можно разрушить, кирпич за кирпичом", - считает экс-кандидат в президенты Беларуси.

Светлана Тихановская в Европарламенте с фотоснимком Нины Багинской

Светлана Тихановская рассказала и о нескольких отдельных участниках протестов, например Романе Бондаренко, который скончался после того, как неизвестные в масках жестоко избили Романа во дворе его дома в Минске. "Они бесстрашны", - повторяла она каждый раз. "Свобода - это победа над страхом. 73-летняя Нина Багинская..." - начала говорить Тихановская, но ее прервали. Евродепутатам достаточно было услышать фамилию пенсионерки Багинской, одного из символов протестов в Беларуси, чтобы начать аплодировать. "Она по-настоящему свободна", - завершила Тихановская после овации.

О чем Тихановская просила Евросоюз

"Мы призываем Европу быть смелее в своих решениях и поддержать народ Беларуси сейчас... Ваша солидарность и ваш голос важны, но действия - это то, что имеет значение", - призвала Светлана Тихановская. Она не уточнила, чего именно ожидает от Евросоюза. Этому Тихановская посвятила свое обращение 14 декабря, во время встречи с сахаровскими лауреатами комитетов Европарламента. Тогда экс-кандидат в президенты просила отменить визовые ограничения для белорусов и преследовать в судебном порядке силовиков, участвующих в репрессиях, как это уже начала делать Литва. Также она попросила европейский бизнес не вести дела с предприятиями, близкими к режиму Александра Лукашенко. "Защита прав человека и демократии - это не вмешательство, а обязанность каждой уважающей себя страны", - подытожила Тихановская.

Со своей стороны Давид Сассоли пообещал не оставить Беларусь без поддержки: "Месседж ЕС четкий: граждане Беларуси должны иметь возможность полностью реализовывать свои демократические права и жить свободно. Поддержать их - наша моральная обязанность". Отвечая на вопросы во время пресс-конференции с Тихановской и Цепкало, Сассоли сообщил, что в начале следующего года Европарламент примет решения по нескольким инициативам касательно Беларуси. В частности, это может быть миссия по сбору доказательств нарушений прав человека белорусскими силовиками.

Тем временем Евросоюз уже завершил подготовку третьего пакета санкций в отношении Беларуси, куда войдут не только чиновники, но также и предприятия. Его утверждение ожидается 17 декабря.



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