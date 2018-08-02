Немцы считают расизм серьезной проблемой в Германии

Почти две трети немцев считают расизм значительной проблемой в их стране. Об этом свидетельствуют результаты очередного социологического опроса ARD-Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 2 августа. Репрезентативный опрос был проведен по заказу общественно-правового телеканала ARD 30-31 июля, в нем участвовали более 1000 человек в возрасте старше 18 лет.

В частности, 17 процентов респондентов назвали расизм "очень серьезной", а еще 47 процентов - "серьезной" проблемой. Похоже распределились и мнения опрошенных, имеющих миграционные корни: 68 процентов считают расизм "серьезной" либо "очень серьезной" проблемой.

Интеграция иностранцев идет успешно... или нет?

Зато мнения респондентов об интеграции иностранцев в немецкое общество заметно разделились. Говоря о мигрантах, живущих в ФРГ уже несколько десятилетий, большинство опрошенных - 62 процента - заявили, что их интеграция была "успешной" или "очень успешной". Еще 33 процента респондентов считают, что интеграция прошла "плохо" или "очень плохо".

В свою очередь интеграция мигрантов, прибывших в Германию в последние годы, оценена как не слишком удачная. Лишь 28 процентов опрошенных считают этих иностранцев "хорошо" или "очень хорошо" интегрированными в здешнее общество. Еще 68 процентов респондентов уверены, что эта интеграция прошла плохо.

Дискуссия об интеграции мигрантов

Дискуссия о расизме и интеграции приобрела в Германии особую остроту в связи снеожиданным уходом из футбольной сборной ФРГ одного из ее ключевых игроков Месута Озила (Mesut Ösil). Озил обвинил чиновников Немецкого футбольного союза (DFB) в расизме и неуважении к его турецким корням. В Германии многие обеспокоены тем, что эта история может отрицательно сказаться на интеграции выходцев из Турции и других стран в немецкое общество.

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