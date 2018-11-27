Немцы стали критичнее относиться к США

Более четверти немцев (28%) считают отношения с Вашингтоном самым большим вызовом для внешней политики Берлина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Kantar Publik по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung). При этом в прошлом, 2017 году политика президента США Дональда Трампа вызывала беспокойство только у 19% респондентов, говорится в отчете The Berlin Pulse, опубликованном на сайте фонда во вторник, 27 ноября.

В то же время почти три четверти немцев (73%) оценивают отношения между Берлином и Вашингтоном как "довольно плохие" или "очень плохие". В прошлом году это показатель был почти на 20% ниже. За год также ухудшилось отношение немцев к перспективам сотрудничества с США. Так, если раньше больше половины опрошенных выступали за усиление кооперации, то теперь это показатель снизился до 41%. При этом против более тесного сотрудничества с Вашингтоном выступают почти половина немцев.

Самым важным партнером Германии немцы назвали Францию

Негативный тренд наблюдается также в отношениях немцев к России. Так, за укрепление сотрудничества с Москвой высказались на 10% меньше респондентов, чем в прошлом году, хотя в целом это показатель остается довольно высоким (69%). Отношения с Россией и президентом Владимиром Путиным самым главным вызовом для внешней политики ФРГ назвали 10% опрошенных - на 2% больше, чем в прошлом году. Между тем треть немцев, 32 процента, считают, что для Германии тесные отношения с Россией важнее, чем с США.

В то же время Соединенные Штаты остаются, с точки зрения жителей ФРГ, вторым по важности партнером Германии (35%). На первом месте со значительным отрывом - Франция (61%), а на третьем, с двукратным отрывом, - Россия (17%). При этом по сравнению с прошлогодним опросом, показатели США и Франции в этом рейтинге снизились на 8 и 2 процента соответственно, а у России - выросли на 6%.

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