 Немцы спасают черных стрижей (фото) | Кадр дня | DW | 13.08.2018

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Кадр за кадром

Немцы спасают черных стрижей (фото)

Эта фотография была сделана в птичьей клинике во Франкфурте-на-Майне. Черные стрижи выводят потомство в Европе, а на зимовку отправляются в Африку.

Черный стриж

В одну только эту франкфуртскую клинику в 2018 году поступило более 400 таких пернатых пациентов - молодых черных стрижей, выпавших из гнезд, а также взрослых птиц, получивших травмы. За последние годы их популяция сократилась в Германии на 50 процентов. На фасадах современных домов почти нет мест, где бы они могли строить гнезда, как и в старых домах после модернизации. В этом сезоне они страдают также из-за долгого периода аномальной жаркой погоды. Многие взрослые птицы поступают в клинику с травмами, полученными в результате борьбы за территорию. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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