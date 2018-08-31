Немцы против запрета иммиграции для мусульман

Почти три четверти граждан Германии выступили против инициативы скандально известного немецкого критика ислама Тило Саррацина (Thilo Sarrazin) больше не впускать в страну мусульман. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу, 31 августа.

Саррацин опубликовал новую книгу, одна из глав которой называется "Иммиграция мусульман должна быть в принципе прекращена". 73 процента опрошенных не согласны с такой формулировкой. 24 процента поддержали подобное высказывание, прочие - не высказали определенной точки зрения.

Особенно высокой поддержкой высказывание Саррацина пользуется среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). 68 процентов симпатизирующих АдГ одобрили мысль Саррацина. Избиратели, поддерживающие другие партии, в большинстве не согласились с высказыванием публициста. Опрос проводился институтом изучения общественного мнения Kantar Emnid.

Исключат ли Саррацина из СДПГ?

30 августа, 73-летний Саррацин представил свою новую книгу, которая называется "Враждебный захват. Как ислам мешает прогрессу и угрожает обществу" ("Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht"). Книгу уже раскритиковали как враждебную по отношению к иностранцам.

СДПГ выступила со специальным заявлением, в котором отмежевалась от взглядов, изложенных в книге. Помимо этого социал-демократы проверяют, следует ли исключить Саррацина, который много лет является членом СДПГ, из партии в связи с очередной исламофобской публикацией.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

