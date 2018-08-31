 Немцы против запрета иммиграции для мусульман | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2018

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Германия

Немцы против запрета иммиграции для мусульман

Скандально известный в ФРГ публицист Саррацин выступил за принципиальный запрет иммиграции для мусульман. Опрос показал, что большинство немцев с ним не согласны.

Презентация книги Тило Саррацина

Презентация книги Тило Саррацина

Почти три четверти граждан Германии выступили против инициативы скандально известного немецкого критика ислама Тило Саррацина (Thilo Sarrazin) больше не впускать в страну мусульман. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу, 31 августа.

Саррацин опубликовал новую книгу, одна из глав которой называется "Иммиграция мусульман должна быть в принципе прекращена". 73 процента опрошенных не согласны с такой формулировкой. 24 процента поддержали подобное высказывание, прочие - не высказали определенной точки зрения.

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Особенно высокой поддержкой высказывание Саррацина пользуется среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). 68 процентов симпатизирующих АдГ одобрили мысль Саррацина. Избиратели, поддерживающие другие партии, в большинстве не согласились с высказыванием публициста. Опрос проводился институтом изучения общественного мнения Kantar Emnid.

Исключат ли Саррацина из СДПГ?

30 августа, 73-летний Саррацин представил свою новую книгу, которая называется "Враждебный захват. Как ислам мешает прогрессу и угрожает обществу" ("Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht"). Книгу уже раскритиковали как враждебную по отношению к иностранцам.

СДПГ выступила со специальным заявлением, в котором отмежевалась от взглядов, изложенных в книге. Помимо этого социал-демократы проверяют, следует ли исключить Саррацина, который много лет является членом СДПГ, из партии в связи с очередной исламофобской публикацией.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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