 Немцы пристрастились к корейской поп-музыке | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.12.2019

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Культура и стиль жизни

Немцы пристрастились к корейской поп-музыке

Запоминающиеся мелодии, стилизованные под аниме-персонажей исполнители, раскрутка в соцсетях, - несмотря на скандалы, кей-поп покоряет мир. Число фанатов растет и в Германии.

Участницы поп-группы Blackpink

Зажигающие вокруг меня двенадцать девушек-подростков переглядываются между собой и дружно хихикают, глядя, как я пытаюсь сохранить равновесие, одновременно двигая бедрами, обводя правой рукой вокруг лица и приседая на одной ноге. Синхронному танцу я не обучен. К тому же, я тут старше всех, да еще и единственный парень. Впрочем, я пришел в расположенную в Бонне танцевальную школу Hop Spot совсем не для того, чтобы стать супертанцором. Моя цель - просто понять, почему вокруг поп-музыки из Южной Кореи, переросшей в целую субкультуру и вышедшей за рамки одной страны, сегодня такой ажиотаж.

Тренд из Южной Кореи

Всего несколько дней назад я и знать не знал о таком тренде. Правда, мне уже был знаком южнокорейский рэпер и музыкант PSY. Выпущенный им летом 2012 года видеоклип "Gangnam Style" в одночасье стал мегахитом. В YouTube он набрал три с половиной миллиарда просмотров и взлетел на самые верхние строчки чартов. Но теперь я уже знаю: это не единичный случай, когда южнокорейская поп-музыка произвела фурор.

Сегодня k-pop - один из главных экспортных хитов Южной Кореи. Шоу-бизнес подобного рода приносит миллиардные прибыли. В рейтинге "Social 50" американского еженедельника Billboard, который отражает степень мировой популярности поп-исполнителей в социальных сетях, южнокорейские группы занимают в настоящее время восемь из первых десяти строчек. А бойбенд BTS, утвердившись на первом месте три года назад, удерживает лидерство по сей день.

На немецком рынке поп-музыки, где мировые тренды обычно приживаются медленно, раскрутка кей-поп только началась. Но число фанатов этой музыки растет стремительно. В городах Германии повсеместно открываются курсы танцев k-pop, на немецких сценах все чаще выступают известные k-pop-исполнители. После того как в 2018 году бойбенд BTS объявил о том, что впервые собирается дать концерт в Берлине, 30 тысяч билетов на него были раскуплены всего за девять минут.

Темные стороны жизни айдолов

24-летняя Дживон Кан, которая несколько раз в неделю ведет курсы k-pop-танца в Бонне, от такого развития событий в восторге. Эта девушка родилась и выросла на южнокорейском острове Чеджудо, современный танец изучала в Сеуле. В Германию она приехала полтора года назад - для продолжения учебы. А уроки танцев, которые Дживон проводит под звуки самых свежих южнокорейских хитов, для нее и отдушина, и дополнительный заработок.

Танцевальный курс k-pop в Бонне

Танцевальный курс k-pop в Бонне

K-pop впитал в себя элементы хип-хопа, джаза, электропопа, ритм-н-блюза. Знатоки называют его некой смесью модной западной музыки и высокоэнергетического японского попа. K-pop, сочетающий в себе и пение, и рэп, и танец, и мощные музыкальные эффекты, - это яркий перформанс, исполняемый так называемыми айдолами. Айдолы - отдельная категория поп-звезд. Это очаровательные, с поистине ангельской внешностью девочки и мальчики подросткового возраста, отличающиеся милым, непосредственным поведением и способные по уши влюблять в себя публику.

Контекст

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Быть айдолом - нелегкий путь и тяжелый труд. Для формирования k-pop-группы зачастую вербуют 12-13-летних детей. С ними годами и в условиях муштры занимаются пением, хореографией, актерским мастерством. Личной жизни у айдолов практически нет. Многочисленные поклонники следуют за ними по пятам. Впрочем, не только поклонники. За последние два месяца ушли из жизни три исполнителя. Причина смерти солиста группы Surprise U Чха Ин-ха не разглашается. В двух других случаях предполагается, что певицы не выдержали кибер-травли в интернете. В конце ноября двух юношей - звезд кей-попа приговорили к тюремному заключению. Их обвинили в причастности к групповому изнасилованию. Это тоже реалии жизни поп-кумиров с ангельской внешностью.

Музыкальный формат будущего?

Но негативные новости из мира кей-поп не влияют на восхищение поклонников. Их ряды ширятся и в Германии. Некоторые на этой волне даже стали изучать корейский язык. Немецкие фанаты пристально следят за своими кумирами в Twitter, YouTube, Instagram, на японской платформе V live.

Мюнхенской студентке, будущей журналистке Лизе-Софи Шойрелль (Lisa-Sophie Scheurell) такое хорошо знакомо. Она сама год назад пристрастилась к кей-поп, после того как ей довелось послушать BTS. Вместе со своей подругой Лиза-Софи в нынешнем году даже запустила подкаст под названием "K-Pop Pardon?". А вот на вопрос, чем же объясняется столь высокая популярность кей-поп, у Лизы-Софи точного ответа нет. Наверное, говорит она, секрет в харизме исполнителей: каждый айдол настолько располагает к себе, что кажется, будто он - твой друг.

Участники бойбенда BTS

Участники бойбенда BTS

Из любопытства я решил посмотреть хотя бы один сезон музыкального сериала "Run! BTS!". На экране - семеро ребят с безукоризненными стрижками и белозубыми улыбками во все лицо. Они проводят день в аквапарке - плавают, ныряют, дурачатся. Чувство конкуренции отсутствует начисто. Никаких отрицательных эмоций. Все пребывают в прекрасном расположении духа и чрезвучайно милы друг к другу. Продолжительность серии - 30 минут. Субтитры переведены на 25 языков мира. Количество просмотров перевалило за 11 миллионов - более чем достаточно для того, чтобы задаться вопросом: так это и есть музыкальная индустрия будущего?..

Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти насайте https://www.befrienders.org/russian Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7(499) 210-50-50.

 

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    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Поп-музыка в Германии: от свинга до техно

Первый поцелуй или последний звонок: важные моменты жизни всегда сопровождает какая-нибудь мелодия. Какую музыку слушали немцы последние 90 лет?  

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