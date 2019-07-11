Немцы о здоровье Меркель: самочувствие канцлера - лишь ее личное дело?

За последние три недели канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) трижды охватывали приступы неудержимой дрожи во время публичных мероприятий. Первый раз это случилось 18 июня, когда в Берлин приезжал новый украинский президент Владимир Зеленский. Девять дней спустя Меркель задрожала на церемонии во дворце Бельвю - резиденции немецкого главы государства. То же самое повторилось в эту среду, 10 июля, когда Меркель принимала нового премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

Строго говоря, это был уже четвертый приступ. Первый раз дрожь канцлера была замечена в июне 2017 года, когда Ангелу Меркель с военными почестями принимал президент Мексики. Тот случай остался в Германии практически без внимания. Местные СМИ и общественность вообще мало интересуются состоянием здоровья своих политических лидеров. Но три приступа за три недели? "Партнеры по ЕС и сильные мира сего, вроде президента США Дональда Трампа или русского Владимира Путина, - отмечает корреспондент агентства dpa, - наверняка внимательно отметили спазматические эпизоды".

Приступы дрожи канцлера Германии - не главная тема

На этот раз, с третьего захода, здоровье канцлера все-таки стало темой для немецкой печати. Но не главной. Солидная и респектабельная Frankfurter Allgemeine Zeitung уделила всего несколько строк для информационного сообщения о третьем приступе дрожи, охватившей Меркель. Также поступила газета Die Welt из медиаконцерна Axel Springer.

Для бульварной газеты Bild здоровье канцлера стало главной темой

Зато бульварная газета Bild этого же издательства начала рассказ на тему здоровья канцлера большой фотографией на первой полосе и продолжила целой подборкой статей (включая попытку дистанционного диагноза), занявшей почти всю вторую страницу. Но это, скорее, исключение, характерное для бульварных изданий. Ажиотажа в немецких СМИ нет и в этот раз.

И у политиков могут быть слабости

"В США средства массовой информации удивляются, что немцы остаются такими спокойными на фоне кадров, на которых видна их канцлер (когда она не может справиться с дрожью. - Ред.), - пишет комментатор столичной газеты Berliner Zeitung. - Это обстоятельство, несмотря на часто истеричные публичные дебаты, говорит в пользу политической культуры Германии и правдивости Ангелы Меркель".

Первый приступ дрожи случился у Ангелы Меркель, когда она принимала нового президента Украины Владимира Зеленского

Сама Меркель, кстати, на пресс-конференции с финским премьер-министром объяснила очередной приступ тем, что она ментально еще не до конца проработала случившееся с ней во время приема Владимира Зеленского. То есть, проблема, мол, в подсознании, которое вынуждает ее вновь и вновь переживать тот приступ.

Чтобы подсознание не сыграло с канцлером злую шутку еще раз, в четверг, 11 июля, она и ее очередной высокопоставленный гость слушали гимны сидя. В остальном же, заверила Меркель журналистов, с ней все в порядке, она "полностью работоспособна".

Berliner Zeitung считает вопрос исчерпанным и поводов для политической дискуссии не видит. "Нет причины сомневаться в заверении Ангелы Меркель, что чувствует она себя хорошо, а это самое главное, - говорится в комментарии. - Политики - не машины, у них тоже есть изъяны, слабости и болезни".

"Канцлер чувствует себя хорошо"

Противоположной точки зрения придерживается автор комментария в газете Kölner Stadt-Anzeiger. Политические деятели, считает он, разумеется, тоже имеют право на болезнь и отдых. "Но болезнь превращается в политику, если нельзя поручиться, что политик способен с полной отдачей выполнять свою работу", - указывает комментатор и призывает канцлера более подробно проинформировать общественность о состоянии собственного здоровья.

Neue Osnabrücker Zeitung также считает, что состояние здоровья только до определенного предела остается личным делом главы правительства. "После третьего за несколько недель приступа перед включенными телекамерами предпринятые попытки объяснения недостаточны, чтобы устранить всевозможные спекуляции, - пишет газета. - Требуется разъяснение, чтобы возможный пустяк не превратился в политику".

Журналисты спрашивали об этом и на правительственной пресс-конференции в эту среду. Но официальный представитель Ангелы Меркель Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) на все вопросы повторяла одно и то же: "Канцлер чувствует себя хорошо". Осталось даже не ясным, обращалась ли Меркель к врачу в связи с приступами дрожи.

Süddeutsche Zeitung усматривает в такой информационной политике и объяснениях, которые дает сама канцлер, "страх Меркель перед тем, что общественность может начать сомневаться в ее силе и работоспособности - особенно в том случае, если она признает, что ходила обследоваться". Мол, сама сомневается.

Но когда-нибудь такая тактика, считает газета, может обернуться против нее, заверений в хорошем самочувствии будет недостаточно. "В таком случае только указание на тщательное медицинское обследование сможет развеять опасения, - добавляет Süddeutsche Zeitung. - При этом речь вовсе не идет о детальном врачебном бюллетене, а о сигнале, что человек подобающим образом относится к своему здоровью".

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