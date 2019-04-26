Немцы очень любят мед (фото)

Как вы думаете, сколько стандартных ванн можно заполнить медом, который жители Германии съедают за один год?
Берлин • Ежегодно жители Германии потребляют в общей сложности около 80-85 тысяч тонн пчелиного меда - иногда меньше, иногда - больше. Представьте себе 600 тысяч полностью заполненных медом ванн - такой, вот, получается объем. В среднем на каждого жителя здесь приходится около одного килограмма меда в год. Среди стран Европейского союза по этому показателю Федеративная Республика входит в число лидеров вместе с Грецией, Австрией и Словенией.
Статистика: пасечники, ульи, пчелы, мед
Разведением пчел в Германии занимается около 130 тысяч пасечников. Для большинства из них это - хобби, а не основной заработок. Профессиональных пчеловодов - около полутысячи. Общее количество пчелиных семей составляет 900-950 тысяч. Каждый улей за сезон дает здесь примерно 25 килограммов меда. Сейчас в эти весенние недели, как видно на фотографиях из бранденбургской коммуны Шёнайхе, пасечники после зимы проверяют ульи и готовят все для сбора нового урожая.
За счет своего немецкого меда полностью удовлетворить спрос нельзя. Примерно 70-80 процентов в Германии приходится на импорт. Согласно данным Федерального статистического ведомства, в число крупнейших поставщиков входят Аргентина, Мексика и Украина.
Пчеловодство и охрана природы
Количество разных насекомых в целом в природе по всему миру сейчас сокращается. При этом в Германии, например, пчелы опыляют около 80 процентов всех растений, поэтому пасечники - как профессионалы, так и многочисленные любители - вносят огромный вклад в защиту природы и обеспечение жителей страны продовольствием - не только медом, но тем, что растет в садах, теплицах и на полях.
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