Немцы опасаются ухудшения качества жизни в старости

Большинство работающих немцев с озабоченностью ожидают выхода на пенсию. Более всего это выражено у людей в возрасте от 55 до 64 лет, свидетельствует исследование, проведенное в апреле нынешнего года страховым концерном Axa совместно с социологической службой YouGov.
В этой возрастной группе 56 процентов опрошенных ожидают ухудшения качества жизни после выхода на пенсию и только 2 процента рассчитывают на его улучшение. Среди нынешних пенсионеров лишь каждый десятый сообщил о повышении качества жизни после завершения трудовой деятельности.
Опрос выявил также и региональные различия. Больше озабочены приближением пенсионного возраста на востоке Германии: 51 процент в Мекленбурге-Передней Померании, 50 процентов – в Тюрингии и 49 процентов в Саксонии-Анхальт, в среднем по Германии – 42 процента.
Среди всех опрошенных, как работающих, так и пенсионеров, 70 процентов назвали увеличение пенсий главной задачей государства. Другими важными целями государственной политики 52 процента немцев назвали улучшения в сфере здравоохранения, 51 процент - модернизацию системы образования, 40 процентов - жилищное строительство. При этом 78 процентов будущих пенсионеров потеряли доверие к политикам в вопросе пенсионного обеспечения.
Главной мерой в ходе новой пенсионной реформы 79 процентов опрошенных назвали увеличение периода по воспитанию детей, который засчитывается как трудовая деятельность. В настоящее время он составляет первые 36 месяцев после рождения ребенка. К введению минимальной пенсии большинство немцев относится негативно.
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Средняя пенсия - 13 170 рублей
C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллионах человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13 170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?
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Продукты питания - основные затраты
13 170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.
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Развлечения
Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.
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Бытовая техника
Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяцев, не тратя ни копейки из пенсии.
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Отдых - непозволительная роскошь.
Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяцев. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.
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Автомобиль
На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.
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Жилье
Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.
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Частный самолет
А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
Автор: Никита Баталов