 Немцы опасаются ухудшения качества жизни в старости | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2018

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Германия

Немцы опасаются ухудшения качества жизни в старости

Большинство немцев ожидают ухудшения качества жизни после выхода на пенсию, свидетельствуют результаты опроса. Приближением пенсионного возраста больше озабочены жители востока Германии.

Пожилые люди сидят на лавке

Большинство работающих немцев с озабоченностью ожидают выхода на пенсию. Более всего это выражено у людей в возрасте от 55 до 64 лет, свидетельствует исследование, проведенное в апреле нынешнего года страховым концерном Axa совместно с социологической службой YouGov.

В этой возрастной группе 56 процентов опрошенных ожидают ухудшения качества жизни после выхода на пенсию и только 2 процента рассчитывают на его улучшение. Среди нынешних пенсионеров лишь каждый десятый сообщил о повышении качества жизни после завершения трудовой деятельности. 

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Опрос выявил также и региональные различия. Больше озабочены приближением пенсионного возраста на востоке Германии: 51 процент в Мекленбурге-Передней Померании, 50 процентов – в Тюрингии и 49 процентов в Саксонии-Анхальт, в среднем по Германии – 42 процента.

Среди всех опрошенных, как работающих, так и пенсионеров, 70 процентов назвали увеличение пенсий главной задачей государства. Другими важными целями государственной политики 52 процента немцев назвали улучшения в сфере здравоохранения, 51 процент - модернизацию системы образования, 40 процентов - жилищное строительство. При этом 78 процентов будущих пенсионеров потеряли доверие к политикам в вопросе пенсионного обеспечения.

Главной мерой в ходе новой пенсионной реформы 79 процентов опрошенных назвали увеличение периода по воспитанию детей, который засчитывается как трудовая деятельность. В настоящее время он составляет первые 36 месяцев после рождения ребенка. К введению минимальной пенсии большинство немцев относится негативно.

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    Автор: Никита Баталов


 

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